Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos

En los próximos años se avecina un terremoto en la vivienda en España para poder cumplir con el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo descarbonizar el parque inmobiliario de los países de Europa. Eso va a significar que un gran número de viviendas en nuestro país deberán ser reformadas o, de lo contrario, no se podrán alquilar ni vender a partir de 2030.

javierchiclana
Retirando del mercado un gran porcentaje del parque de viviendas... un plan sin fisuras :roll:
4
Supercinexin
Pues el piso de Valencia no lo alquilo, ni lo vendo.

Total, si yo ya tengo mi propia casa. Pagadísima para 2030, claro. El pisito lo cierro y ya está. Que vaya la Unión Europea al inquilino y le diga que se largue. Y ya que están, que le pidan perras pa Ucrania, que se ve que millones de balas y obuses yendo y viniendo en camiones y avioncitos volando y barcos navegando eso no contamina nada ni afecta al "carbono" y es todo super verde de la hostia. Que suelte la pasta, claro.
0
detectordefalacias
No sé si la gente es consciente de lo que es una eficiencia de E o de D. Cualquier vivienda que no lo cumpla se cae literalmente a cachos.

2029 va a ser buen año para comprar "vivienda a reformar" (ruinas) y, a partir de 2030 esas casas se venderán al precio del terreno.
0
Macadam
se avecina un terremoto en la vivienda en España Europa
0
DORO.C
Esto va a disparar los precios de la vivienda aún más.
0
sotillo
#1 Es un problema que va a afectar principalmente a los fondos de inversión y especuladores, seguro que Ayuso encuentra una solución para saltarse la normativa
0
DORO.C
#4 Esto va a reducir la oferta de vivienda ya sea de alquiler o de venta, ergo van a subir los precios para todo el mundo. A los fondos de inversión se la va a pelar. Tienen músculo financiero más que de sobra para poder permitirse todas esas reformas.
0
javierchiclana
#4 En España la mayoría de los vecinos es propietario de su vivienda... ¿De dónde sale eso de que el problema es de los fondos de inversión?
1
Bretenaldo
¿Pero tiene algún sentido, si no quieres o no puedes rehabilitar, que te impidan vender? Lo del alquiler podría tener algún sentido, aunque evidentemente tenga efectos en el mercado, pero, ¿la venta? ¿Alguién tiene algo más de informacion?
0
Khadgar
#7 Supongo que se podría hacer algo como que, al vender una vivienda que requiera reforma, el comprador tenga que comprometerse a realizarlas.
0
NotVizzini
#7 Yo diria que vender podrás vender...
0

