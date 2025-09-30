Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos

En los próximos años se avecina un terremoto en la vivienda en España para poder cumplir con el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo descarbonizar el parque inmobiliario de los países de Europa. Eso va a significar que un gran número de viviendas en nuestro país deberán ser reformadas o, de lo contrario, no se podrán alquilar ni vender a partir de 2030.
| etiquetas: unión , europea , alquilar , vender , casa
Total, si yo ya tengo mi propia casa. Pagadísima para 2030, claro. El pisito lo cierro y ya está. Que vaya la Unión Europea al inquilino y le diga que se largue. Y ya que están, que le pidan perras pa Ucrania, que se ve que millones de balas y obuses yendo y viniendo en camiones y avioncitos volando y barcos navegando eso no contamina nada ni afecta al "carbono" y es todo super verde de la hostia. Que suelte la pasta, claro.
2029 va a ser buen año para comprar "vivienda a reformar" (ruinas) y, a partir de 2030 esas casas se venderán al precio del terreno.
EspañaEuropa