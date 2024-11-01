edición general
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya

En lo más alto del Himalaya oriental, donde el oxígeno escasea y los inviernos son brutales, un pequeño y gruñón felino ha hecho su aparición estelar: el gato de Pallas. Por primera vez, una cámara trampa ha logrado capturar la imagen de este animal en el estado indio de Arunachal Pradesh, a más de 4.990 metros de altitud, en un hallazgo que reescribe los mapas de distribución de la especie y abre nuevas preguntas sobre la biodiversidad en estas montañas casi inexploradas.

| etiquetas: himalaya , fotografían , primera vez , gato de pallas
5 comentarios
camvalf #1 camvalf
Parece que reconoce al que puso la cámara y le debe dinero...
vilgeits #5 vilgeits
#1 Este es salvaje, no tiene que andar disimulando su desprecio hacia los seres inferiores.
mariKarmo #3 mariKarmo
pss psss pssssss
pingON #2 pingON
hay gato, hay meneo
mund4y4 #4 mund4y4
Oyoyoyoy
