·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7012
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
8151
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
7202
clics
El nuevo post delictivo de Trump en Truth Social
5119
clics
Reconocimientos
6072
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
más votadas
406
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
447
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
384
Grecia este miércoles en huelga contra la ampliación de la jornada laboral a 13 horas
326
Jaime Palomera, experto inmobiliario: "Esta burbuja no es la de 2008, los ricos compran y los trabajadores pagan más"
438
Multa mínima de 500 euros para el mosso que acusó de agresión a un joven y fue desmentido por un vídeo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
281
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP, Vox supera el 20% y los 70 escaños
|
etiquetas
:
encuestas
,
sondeos
,
elecciones
18
2
1
K
347
actualidad
33 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
2
1
K
347
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
angelitoMagno
Con estos datos, ganaría el PP, que es quien podría formar gobierno. Unas elecciones no las gana el que más votos saca, las gana el que forma gobierno
4
K
53
#6
elGude
#4
No porque el PP no pactaría porque sería hacer un pacto de perdedores y debe gobernar la lista más votada.
12
K
137
#11
Kikoncito
#6
Eres un crack
1
K
19
#14
Sr.No
*
#6
qué cachondo, con la coherencia que demuestran en todo lo demás
1
K
24
#28
ewok
#6
Como no hacen nunca en ningún sitio...
0
K
13
#15
TonyStark
#9
yo no soy tan optimista.. te imaginas a VOX con el ministerio de Sanidad, Defensa o Educación???? solo de pensarlo me entran los 7 males
3
K
49
#25
angelitoMagno
#9
VOX haría como en la mayoría de comunidades autónomas. Se quedan fuera del gobierno y fuerza a que se apliquen sus políticas mediante exigencias por los presupuestos.
O quizás entran el primer año, después se enfadan, no respiran y se salen.
Y así pueden ir metiendo su programa mientras evitan el desgaste de estar en el gobierno.
2
K
44
#32
Catapulta
#25
y en 4 años vox primer partido. Que bien, que paisanos de mierda. Luego querrán que seamos patriotas. Si mi patria es de rancios racistas nostálgico teocráticos, patriota no soy.
0
K
10
#3
Libelulo
Lo malo es que juntos, PP y VOX suman mayoría absoluta.
4
K
43
#9
mariKarmo
*
#3
Sí. Y es posible que sea el próximo gobierno que tengamos. Ahora, yo me pregunto, crees que es un gobierno que, con un VOX con tantísimo poder (porque no pediría solo la vicepresidencia, sino bastantes ministerios) llegaría muy lejos?
Lo comento porque ya tenemos muchos ejemplos de cómo acaban los gobiernos de PP y VOX, y en varias Comunidades Autónomas han quedado rotos e incluso provocado adelantos electorales.
El PP se ha metido en un fregado por pura aspiración al poder del que muy probablemente no va a poder salir si una refundación profunda y completa del partido.
1
K
28
#16
Libelulo
*
#9
La irrupción de VOX sería la misma que ha tenido Trump en USA. Políticas ultras, anticonstitucionales, violencia en las calles, xenofobia, clasismo, homofobia.
Y lo peor es que va a ser así.
2
K
28
#20
mariKarmo
#16
Y el PP va a ser incapaz de sostener esa deriva. El problema que tiene el PP es que debe gobernar con ellos. Problema que Trump no tiene.
1
K
28
#33
c0re
#9
espero que se marquen un pudimos.
0
K
9
#17
DenisseJoel
#3
Por solo 10 escaños, suponiendo que Sumar y Podemos vayan por separado, y que no hubiera campaña electoral.
Antes de las últimas elecciones también iba ganando la derecha por poco.
Si esta es la foto actual, dudo que ganen las próximas elecciones. También dudo de que al PP el entusiasme la idea de que Vox le supere, cosa que puede pasar si no actúa para evitarlo.
1
K
24
#21
encurtido
#17
Con esa foto actual, está confirmadísimo un gobierno PPVOX y le sobran 9 escaños. La discusión es cómo de realista es esa encuesta, y en caso de ser realista, cómo evolucionará el voto de aquí a las elecciones.
0
K
8
#24
DenisseJoel
#21
Te contradices. Con esa foto habría un gobierno de los progenocidio solo si esos fueran los resultados electorales.
Esa intención de voto no sobrevive a dos semanas de campaña electoral, tanto por su contenido como por los movimientos estratégicos que se producen durante la misma.
0
K
11
#26
DenisseJoel
En la izquierda habría que ir pensando en una candidatura unitaria liderada por alguna persona independiente. Si se presentan Sumar y Podemos por separado, habrá gente que se irá al voto útil, pero otras muchas tirarán el voto a la papelera en circunscripciones sin posibilidades.
2
K
35
#10
Dr.Who
*
Y Podemos (o mas bien "meemos fuera de tiestos") fuera del 5% de corte?
1
K
28
#18
Cntrl
#10
y los otros dentro de casualidad
1
K
24
#19
DenisseJoel
#10
No existe ese 5% de corte. Hay un 3% por provincia.
1
K
29
#22
MoñecoTeDrapo
*
#10
Esa lectura no es correcta, el corte en las Elecciones Generales es el 3% (no el 5%) de cada circunscripción. Y la circunscripción no es nacional sino provincial.
1
K
30
#27
tusitala
#10
podar es cortar ramas, no mear fuera del tiesto.
1
K
28
#29
yoma
#10
Existe un umbral electoral del 3 %, es decir, un partido necesita obtener al menos el 3 % de los votos válidos emitidos en la circunscripción para optar al reparto de escaños. Este punto solo se aplicaría matemáticamente en provincias con al menos 24 diputados asignados, condición que actualmente solo cumplen Madrid y Barcelona.
1
K
30
#31
Dr.Who
*
#29
ah ok. Es el 3%? Creí que era el 5%.
Perdón...No conozco el funcionamiento de la regla, vaya... Entonces Podemos con un 3% tendria algun diputado si ese 3% es por madrid? Entiendo bien?
0
K
18
#8
pozz
Que titular mas retorcido. En las ultimas elecciones gano el PP, y gobierna el PSOE, segun esta encuesta PP+Vox suman mayoria absoluta...
2
K
27
#23
mariKarmo
#8
segun esta encuesta PP+Vox suman mayoria absoluta
Esos son dos partidos, no uno.
0
K
15
#2
Findeton
Osea mayoría absoluta de la derecha, pero todos contentos porque PSOE > PP.
4
K
21
#5
Ovlak
#2
Dijo nadie en ningún sitio.
10
K
114
#1
reivaj01
Si gana el PSOE es porque Fakejóo quiere.
0
K
14
#7
BlackDog
*
#1
Pues si, porque PP y VOX tienen mayoría, entonces si llega a cumplirse esto y Sánchez gobierna es porque Fakejóo ha querido
0
K
7
#13
Sr.No
Como para hacer caso al chalao ese de Sumar de ayer que exigía al gobierno elecciones ya si no sacaba los presupuestos
0
K
12
#30
asturiaspatriaquerida
Pedro Sanchez tiene mas vidas que un gato. Abascal sigue calentando banquillo.
0
K
8
#12
Cntrl
Pronto vox les da el sorpasso a los dos
0
K
6
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O quizás entran el primer año, después se enfadan, no respiran y se salen.
Y así pueden ir metiendo su programa mientras evitan el desgaste de estar en el gobierno.
Lo comento porque ya tenemos muchos ejemplos de cómo acaban los gobiernos de PP y VOX, y en varias Comunidades Autónomas han quedado rotos e incluso provocado adelantos electorales.
El PP se ha metido en un fregado por pura aspiración al poder del que muy probablemente no va a poder salir si una refundación profunda y completa del partido.
Y lo peor es que va a ser así.
Antes de las últimas elecciones también iba ganando la derecha por poco.
Si esta es la foto actual, dudo que ganen las próximas elecciones. También dudo de que al PP el entusiasme la idea de que Vox le supere, cosa que puede pasar si no actúa para evitarlo.
Esa intención de voto no sobrevive a dos semanas de campaña electoral, tanto por su contenido como por los movimientos estratégicos que se producen durante la misma.
Perdón...No conozco el funcionamiento de la regla, vaya... Entonces Podemos con un 3% tendria algun diputado si ese 3% es por madrid? Entiendo bien?
Esos son dos partidos, no uno.