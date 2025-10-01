edición general
Muere Jane Goodall a los 91 años, pionera investigadora de vida silvestre

La primatóloga y antropóloga británica, Dra. Jane Goodall, cuya investigación pionera condujo a una mejor comprensión de los chimpancés en libertad, falleció a los 91 años, según el Instituto Jane Goodall. Goodall, quien tenía previsto hablar el viernes en el Royce Hall de la UCLA, es conocida por su estudio de décadas sobre chimpancés salvajes en Tanzania. Era considerada la mayor experta mundial en estos animales y sus complejas estructuras sociales. Goodall tenía 26 años cuando viajó a Tanzania desde Inglaterra para realizar el estudio.

#1 SirDrake
Buenísima entrevista en El Hormiguero. Digoooooooo La Revuelta :palm:
#2 laruladelnorte
#1 Vi esa entrevista y me encantó. :-*
ronko #3 ronko
#1 Y también salió en los Simpson.  media
vviccio #7 vviccio
Gran científica y divulgadora que junto a Junto a David Attenborough y Richard Dawkins nos ha permitido a muchos cambiar nuestra visión del mundo.
jm22381 #6 jm22381
Durante esta investigación, Goodall identificó una conducta hasta entonces desconocida: los chimpancés empleaban palitos de madera para extraer termitas de sus nidos y también cazaban pequeños mamíferos para alimentarse, lo que desafiaba la creencia ampliamente aceptada de que eran herbívoros y ajenos a la fabricación de herramientas. “Ahora tenemos que redefinir la palabra ‘hombre’, la palabra ‘herramienta’ o incluir a los chimpancés con los humanos”, reconoció Leakey con emoción tras conocer el hallazgo de su discípula. www.infobae.com/america/mundo/2025/10/01/murio-jane-goodall-la-reconoc
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Te he editado pues ponía es considerada la mayor..... y en realidad era si ha muerto
Vodker #5 Vodker
Joer, es que es imposible que está mujer te cayese mal. DEP.
verocla #4 verocla
Lástima.
