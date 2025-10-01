Muere Jane Goodall a los 91 años, pionera investigadora de vida silvestre

La primatóloga y antropóloga británica, Dra. Jane Goodall, cuya investigación pionera condujo a una mejor comprensión de los chimpancés en libertad, falleció a los 91 años, según el Instituto Jane Goodall. Goodall, quien tenía previsto hablar el viernes en el Royce Hall de la UCLA, es conocida por su estudio de décadas sobre chimpancés salvajes en Tanzania. Era considerada la mayor experta mundial en estos animales y sus complejas estructuras sociales. Goodall tenía 26 años cuando viajó a Tanzania desde Inglaterra para realizar el estudio.