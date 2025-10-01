·
7
meneos
195
clics
VÍDEO | Una española enseña cómo es el menú escolar en EEUU: "Muy equilibrado todo en infartos unidos"
Una profesora española muestra lo que comen los niños en su colegio de EE. UU. y genera reacciones hilarantes y críticas en TikTok
|
etiquetas:
:
eeuu
,
menú escolar
,
niños
,
alimentación
12 comentarios
relacionadas
#1
obmultimedia
Ayuso aprueba este menu escolar.
2
K
37
#5
Antipalancas21
#1
No, que es muy caro.
0
K
20
#9
Guanarteme
#6
Pues este es uno de los pocos que te hacen la comida ahí mismo y sí, aberraciones.
El problema es que como se pasen de "sanotes" con los menús, la comida se la va a comer la Rita la cantaora.
0
K
14
#4
Guanarteme
*
¿Y qué esperaba?, ¿Potaje de lentejas, pescado a la plancha con ensalada y de postre un kiwi?
Eso sí que hubiera sido una noticia para mí y no que los yankis comen "de aquella manera".
Por cierto, tampoco nos vayamos a creer que los menús escolares aquí son "la leche", he visto cada aberración en mi centro que haría llorar a un nutricionista; como cosas del palo de salchichas industriales nadando en salsa de tomate también industrial sobre una tonga de arroz o ¿pizza? que es un mazacote reseco con tres mierdillas por encima.
0
K
14
#6
Magog
*
Creo recordar que la pizza la colaron como sana porque tiene pepino (no, en serio, ers una mandanga asi)
#4
la mayoría de los colegios sin cocina propia ponen aberraciones, eso fue uno de los puntos que hizo decantarme por el colegio al que van mis hijas, que si bien por el momento no se quedan, es posible que se queden en el comedor y mas vale prevenir
0
K
10
#8
Aokromes
#6
pizza con pepino? jamas he visto semejante cosa.
0
K
12
#12
Magog
#8
pimiento verde, perdón
#10
Se que fue hace mas años que la lluvia, que hicieron lobby para que la pizza estuviera presente (Es ultra barata de hacer) y la pintaron como super sana porque tenía todo, pasta, verduras, etc... no se si fue cuando la mujer de Obama quiso poner lo de los comedores sanos o algo así, y que decían que si ponían algo sano los críos no se lo iban a comer
0
K
10
#10
Aokromes
#6
he preguntado a un yanki que conozco y me dice "primera noticia que tengo de eso, no sera alguna mierda de tiktok?"
0
K
12
#7
Aokromes
"leche blanca o de chocolate"? wtf
0
K
12
#3
eqas
Esta señora va a ser deportada en breve, o como mínimo despedida. Criticar algo de USA en la red social china? Juega con fuego.
0
K
11
#2
hazardum
Joder para un dia que parecía razonable, que había pollo y verduras, el pollo son una especie de nuggets que a saber que llevara eso y cuánto pollo tendrá.
Una locura de menús.
0
K
7
#11
Cincocuatrotres
Pues creo que es una de las cosas con las que se va a meter Kennedy, el tener forma de buñuelos no es muy saludable, es una pena que toda la información que nos llega de USA o casi todas venga del lado del globalismo y se distorsiona todo un poco, nos retratan a un enloquecido Kennedy antivacunas y la verdad que yo cuando he oído cosas que decía me parecía muy razonable, no por mucho vacunar vas a estar más sano.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
