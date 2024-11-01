edición general
Sale a la luz la clave del regreso de Jimmy Kimmel: Disney perdió casi dos millones de suscriptores

Según ha publicado la periodista Marisa Kabas en Bluesky, 1,7 millones de personas se dieron de baja de alguno de los servicios de suscripción de Disney en el periodo que fue del 17 al 23 de septiembre. O lo que es lo mismo, en la semana posterior a la suspensión de Kimmel, Disney registró un aumento del 436% en las cancelaciones de suscriptores respecto a su nivel habitual de bajas.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Tenemos más fuerza como consumidores que como votantes. El día que nos aprendamos esa lección todo será más sencillo.
#5 soberao
#1 Siempre es complicado que 1,7 millones de personas aprendan una lección de golpe y al mismo tiempo... Por eso los medios de comunicación gastan millones de euros en campañas de propaganda para que el "aprendizaje" sea a favor de sus intereses económicos y geopolíticos.
#6 R2dC
#1 Siempre habrá algún subnormal comprando aifons...
Malinois #3 Malinois
Por dinero baila el perro
#4 chocoleches
El tuit de reacción de Trump alcanza nuevos límites de vergüenza ajena.

"I think we’re going to test ABC out on this. Let’s see how we do. Last time I went after them, they gave me $16 Million Dollars. This one sounds even more lucrative. A true bunch of losers! Let Jimmy Kimmel rot in his bad Ratings"
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115256938634035559
Mangione #2 Mangione *
Había que hacer lo mismo con Youtube por ponerle el culo a Trump. Y con cualquier otra empresa que se ponga tonta.
