Turquía califica de "ataque terrorista" el asalto israelí a la Flotilla de Gaza

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado este miércoles el abordaje de la Armada israelí de varios barcos de la Flotilla Global Sumud, que navega a Gaza, de "ataque terrorista".

43 comentarios
Comentarios destacados:          
#1 soberao
Califica lo que es, es un acto terrorista de un estado terrorista y genocida, como demuestra cada día a la vista de todo el mundo.
#13 tyrrelco
#1 Perdona por colgarme de tí, que avisen cuando lo diga Alemania...yo voy a esperar en la cama.
#23 rystan *
#1 De toda la vida que a esto se le ha llamado piratería.  media
#8 gadish
En qué momento aceptamos que la mierda pueda formar parte de la sociedad? Antes la escoria se avergonzaba de serlo y ahora vienen a comentar a meneame.
Nazis, idos a la mierda todos ya.
Sr.No #10 Sr.No
#8 a ver, cumplen una función social: se exponen a modo de ejemplo para poder hundir sus argumentos inconsistentes y ejercer de vacuna a la comunidad. Son un poco pesados, pero poco más que un catarro.
#12 Nitrous
#8 Nasis everywhere :foreveralone:
#25 rystan
#8 Nazis Nazis Nazis

Todo el mundo que no piensa como yo es nazi

Nazis Nazis Nazis
#38 theMooche
#8 Con un comentario como el tuyo, me pregunto quién es el nazi. Si lo podría haber dicho cualquier fascista. Que estemos rodeados de imbéciles no es excusa para crear odio.
carakola #14 carakola
Explica Norman Finkelstein que ya en el 2010, cuando Israel atacó a otra flotilla rumbo a Gaza, Erdogan ladraba mucho y no hacía nada: www.youtube.com/watch?v=Z77O5_wrMy4
rogerius #42 rogerius *
#40 Patológico, no. Ulises era astuto. Y pragmático. Y cuando decía la verdad, decía la verdad —que es a lo que se refiere el dicho. xD Pero, oye, gracias por la precisión. Si es que ya uno confunde la agnosia con la magnesia… :troll:
omegapoint #43 omegapoint *
#42 me refería a que el mentiroso era el porquero de Ulises.

Pero vamos que la frase es de Machado. Y es con Agamenón.
yocaminoapata #20 yocaminoapata
Te dicen que no puedes ir allí pero tu igual vas y cuando te detienen dices, uy que malos son me han detenido :shit:
#29 AlejandroAlberto
#20 Exactos. Son malos por eso y por muchas más cosas. A lo mejor si a ti te amenazan tú te acobardas y lo ves coherente, pero esa gente son mucho más valientes que tú.
#30 theMooche
#20 Tu ingenuidad e ignorancia podrían producirme ternura, pero más bien provocan el sentimiento contrario.
O tal vez sea mala baba la que muestras.
domadordeboquerones #32 domadordeboquerones
#30 A ver, sabían lo que iba a ocurrir, pa que se quejan, que quieres que te diga.
#36 theMooche
#32 ¿Que sepas qué va a ocurrir transforma una situación en justa?
chemari #35 chemari *
#20 jJAJAJA QUE TONTOS con lo fácil que es obedecer y no meterte en follones
Lrs #26 Lrs
ahora resulta q la opinión de turquía es respetable xD
rogerius #31 rogerius
#26 ¿Cómo era aquello? Ah, sí… la verdad es la verdad la diga Ulises o su porquero. Era así ¿no?
KLKManin #33 KLKManin *
#31 Y lo que hace Turquía con los kurdos, no es terrorismo. Por no hablar de lo que hicieron con los armenios o los griegos. Fue a hablar de puta la tacones...
omegapoint #37 omegapoint
#31 Agamenón, no Ulises.
rogerius #39 rogerius *
#37 Bueno, Ulises también tenía porquero y también era rey. :-D Ya decía yo… xD
omegapoint #40 omegapoint
#39 pero era un mentiroso patológico
#17 meneanet
Puestos a calificar, el psoe y la ue, hipócritas y cobardes por dejar que israel secuestre ciudadanos europeos en aguas internacionales
#18 Nitrous
#17 Bueno, Pedro ha mandado un barco y habla con ellos a diario... Bueno al barco le ha dicho que se dé la vuelta pero la intención es lo que cuenta...
#19 meneanet
#18 sí, algo asi...
#41 abilon *
Los barcos de guerra español, italiano y turco estaban de parranda mientras los israelíes abordaban barcos en aguas internacionales?
SmithW6079 #24 SmithW6079
Millenials, términos de búsqueda: las intenciones del turco
platypu #5 platypu *
Y los bombardeos de Kurdos como los califica? O esos no dan tanta publicidad?
#6 Klamp
#5 what about this?
PasaPollo #15 PasaPollo
#5 Tío, de verdad que es tan evidente cuándo hay cambio de argumentario que da vergüenza ajena. De corazón te lo digo.
platypu #21 platypu
#15 hay dos asesinos y uno aparte tambien es un hipócrita
obmultimedia #3 obmultimedia
#2 que si la abuela fuma.
Tx4 #4 Tx4
#2 "Si querían hacer algo de verdad podían ir fisicamente" :foreveralone:
BastardWolf #9 BastardWolf *
#4 pero no es lo que se pretendia? Este tio es tonto :palm:
#7 rekus
#2 Estáis a dos carajillos de decir que todo lo que no sea secuestrar a Netanyahu para llevarlo a La Haya es un fracaso.
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#2 la parte de que los barcos van llenos de ayuda humanitaria se la ha debido pasar a Vallés cuando lo contaba
#16 tyrrelco
#2 Tú no buscas que te hagan caso {0x1f609}
Idiocrata #22 Idiocrata
#2 cómo os escuece que haya gente con más cojones que los vuestros
Bhuvaya #27 Bhuvaya
#2 pero si lo que pretendían es ir alli físicamente... Eres cortito de cerebro???
Tannhauser #28 Tannhauser
#2 En un barco por encima del mar también vas físicamente a los sitios, no es un viaje astral.
tetepepe #34 tetepepe
#2 Tú si que eres lamentable, sin espectáculo.
