Turquía califica de "ataque terrorista" el asalto israelí a la Flotilla de Gaza
El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado este miércoles el abordaje de la Armada israelí de varios barcos de la Flotilla Global Sumud, que navega a Gaza, de "ataque terrorista".
|
etiquetas
:
gaza
,
terrorismo
,
turquía
105
103
0
K
449
actualidad
43 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
soberao
Califica lo que es, es un acto terrorista de un estado terrorista y genocida, como demuestra cada día a la vista de todo el mundo.
28
K
289
#13
tyrrelco
#1
Perdona por colgarme de tí, que avisen cuando lo diga Alemania...yo voy a esperar en la cama.
0
K
10
#23
rystan
*
#1
De toda la vida que a esto se le ha llamado piratería.
0
K
6
#8
gadish
En qué momento aceptamos que la mierda pueda formar parte de la sociedad? Antes la escoria se avergonzaba de serlo y ahora vienen a comentar a meneame.
Nazis, idos a la mierda todos ya.
19
K
206
#10
Sr.No
#8
a ver, cumplen una función social: se exponen a modo de ejemplo para poder hundir sus argumentos inconsistentes y ejercer de vacuna a la comunidad. Son un poco pesados, pero poco más que un catarro.
0
K
12
#12
Nitrous
#8
Nasis everywhere
0
K
6
#25
rystan
#8
Nazis Nazis Nazis
Todo el mundo que no piensa como yo es nazi
Nazis Nazis Nazis
3
K
-8
#38
theMooche
#8
Con un comentario como el tuyo, me pregunto quién es el nazi. Si lo podría haber dicho cualquier fascista. Que estemos rodeados de imbéciles no es excusa para crear odio.
0
K
6
#14
carakola
Explica Norman Finkelstein que ya en el 2010, cuando Israel atacó a otra flotilla rumbo a Gaza, Erdogan ladraba mucho y no hacía nada:
www.youtube.com/watch?v=Z77O5_wrMy4
2
K
35
#42
rogerius
*
#40
Patológico, no. Ulises era astuto. Y pragmático. Y cuando decía la verdad, decía la verdad —que es a lo que se refiere el dicho.
Pero, oye, gracias por la precisión. Si es que ya uno confunde la agnosia con la magnesia…
1
K
30
#43
omegapoint
*
#42
me refería a que el mentiroso era el porquero de Ulises.
Pero vamos que la frase es de Machado. Y es con Agamenón.
0
K
10
#20
yocaminoapata
Te dicen que no puedes ir allí pero tu igual vas y cuando te detienen dices, uy que malos son me han detenido
6
K
19
#29
AlejandroAlberto
#20
Exactos. Son malos por eso y por muchas más cosas. A lo mejor si a ti te amenazan tú te acobardas y lo ves coherente, pero esa gente son mucho más valientes que tú.
5
K
59
#30
theMooche
#20
Tu ingenuidad e ignorancia podrían producirme ternura, pero más bien provocan el sentimiento contrario.
O tal vez sea mala baba la que muestras.
1
K
16
#32
domadordeboquerones
#30
A ver, sabían lo que iba a ocurrir, pa que se quejan, que quieres que te diga.
0
K
6
#36
theMooche
#32
¿Que sepas qué va a ocurrir transforma una situación en justa?
0
K
6
#35
chemari
*
#20
jJAJAJA QUE TONTOS con lo fácil que es obedecer y no meterte en follones
0
K
10
#26
Lrs
ahora resulta q la opinión de turquía es respetable
2
K
17
#31
rogerius
#26
¿Cómo era aquello? Ah, sí… la verdad es la verdad la diga Ulises o su porquero. Era así ¿no?
2
K
37
#33
KLKManin
*
#31
Y lo que hace Turquía con los kurdos, no es terrorismo. Por no hablar de lo que hicieron con los armenios o los griegos. Fue a hablar de puta la tacones...
1
K
16
#37
omegapoint
#31
Agamenón, no Ulises.
1
K
30
#39
rogerius
*
#37
Bueno, Ulises también tenía porquero y también era rey.
Ya decía yo…
0
K
20
#40
omegapoint
#39
pero era un mentiroso patológico
0
K
10
#17
meneanet
Puestos a calificar, el psoe y la ue, hipócritas y cobardes por dejar que israel secuestre ciudadanos europeos en aguas internacionales
1
K
12
#18
Nitrous
#17
Bueno, Pedro ha mandado un barco y habla con ellos a diario... Bueno al barco le ha dicho que se dé la vuelta pero la intención es lo que cuenta...
3
K
34
#19
meneanet
#18
sí, algo asi...
1
K
12
#41
abilon
*
Los barcos de guerra español, italiano y turco estaban de parranda mientras los israelíes abordaban barcos en aguas internacionales?
0
K
6
#24
SmithW6079
Millenials, términos de búsqueda: las intenciones del turco
0
K
6
#5
platypu
*
Y los bombardeos de Kurdos como los califica? O esos no dan tanta publicidad?
17
K
-87
#6
Klamp
#5
what about this?
2
K
32
#15
PasaPollo
#5
Tío, de verdad que es tan evidente cuándo hay cambio de argumentario que da vergüenza ajena. De corazón te lo digo.
2
K
34
#21
platypu
#15
hay dos asesinos y uno aparte tambien es un hipócrita
0
K
6
#2
erfollonero
»
ver comentario
44
K
-306
#3
obmultimedia
#2
que si la abuela fuma.
1
K
14
#4
Tx4
#2
"Si querían hacer algo de verdad podían ir fisicamente"
12
K
99
#9
BastardWolf
*
#4
pero no es lo que se pretendia? Este tio es tonto
3
K
33
#7
rekus
#2
Estáis a dos carajillos de decir que todo lo que no sea secuestrar a Netanyahu para llevarlo a La Haya es un fracaso.
3
K
47
#11
Tito_Keith
#2
la parte de que los barcos van llenos de ayuda humanitaria se la ha debido pasar a Vallés cuando lo contaba
3
K
32
#16
tyrrelco
#2
Tú no buscas que te hagan caso
1
K
20
#22
Idiocrata
#2
cómo os escuece que haya gente con más cojones que los vuestros
1
K
14
#27
Bhuvaya
#2
pero si lo que pretendían es ir alli físicamente... Eres cortito de cerebro???
0
K
7
#28
Tannhauser
#2
En un barco por encima del mar también vas físicamente a los sitios, no es un viaje astral.
0
K
9
#34
tetepepe
#2
Tú si que eres lamentable, sin espectáculo.
0
K
7
