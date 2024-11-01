Zambia debe decidir hoy: abrir el sector minero a las empresas estadounidenses o perder la ayuda para el VIH destinada a 1,3 millones de personas. (Ing)

Zambia debe elegir entre conceder acceso al sector minero a EE. UU. o perder una financiación crucial para el tratamiento del VIH. El gobierno de Zambia se enfrenta a un ultimátum diplomático sin precedentes con graves implicaciones para la salud pública, ya que la inminente fecha límite obliga a las autoridades a sopesar el control de los recursos soberanos frente a la ayuda médica vital.