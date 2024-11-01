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Zambia debe decidir hoy: abrir el sector minero a las empresas estadounidenses o perder la ayuda para el VIH destinada a 1,3 millones de personas. (Ing)

Zambia debe decidir hoy: abrir el sector minero a las empresas estadounidenses o perder la ayuda para el VIH destinada a 1,3 millones de personas. (Ing)

Zambia debe elegir entre conceder acceso al sector minero a EE. UU. o perder una financiación crucial para el tratamiento del VIH. El gobierno de Zambia se enfrenta a un ultimátum diplomático sin precedentes con graves implicaciones para la salud pública, ya que la inminente fecha límite obliga a las autoridades a sopesar el control de los recursos soberanos frente a la ayuda médica vital.

| etiquetas: trump , mafia , pura y dura
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9 comentarios
9 2 0 K 123 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Al rico chantaje.

Luego estos mismos joputas son los que obligan a salir de Guatemala a los médicos cubanos.
4 K 87
#3 Troll_hunter
#2 queda más claro qué es lo que había detrás de USAID
2 K 52
suppiluliuma #8 suppiluliuma *
#3 #4 ¡No! ¡USAID era justo lo contrario! ¡Por eso los mismos hijos de puta que se cargaron USAID están haciendo esto!
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sotillo #6 sotillo
#2 Que Les de a los de Guatemala, si no sabes defender lo tuyo es que no lo mereces
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RoterHahn #1 RoterHahn *
Me quedo con este extracto de la noticia.
Al Capone era un pardillo al lado de estos.

El problema radica en que el acuerdo de salud propuesto exige que las empresas estadounidenses tengan acceso prioritario a estos valiosos recursos por encima de cualquier competidor extranjero. Un memorando de entendimiento redactado por el Departamento de Estado de EE. UU. vincula esta prioridad económica directamente con la financiación de la salud pública.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
El faro del mundo libre, farolibreando.
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#4 jorgeesc
Y esto era USAID!
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#7 tpm1 *
¿Pero no son los BRICS el futuro según muchos meneantes? ¿No podían ofrecer esa ayuda de forma desinteresada o con mejores condiciones?
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suppiluliuma #9 suppiluliuma
¡Eh, Zazis! ¡Venid a explicarnos otra vez como Trump es otro presidente americano más, y su victoria en las elecciones es buena porque acelerará el declive del imperio americano, y bla, bla, bla... como hacíais en 2024! ¡Vamos! ¡No sabéis cuanto lo echo de menos! :wall:
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menéame