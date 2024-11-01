Zambia debe elegir entre conceder acceso al sector minero a EE. UU. o perder una financiación crucial para el tratamiento del VIH. El gobierno de Zambia se enfrenta a un ultimátum diplomático sin precedentes con graves implicaciones para la salud pública, ya que la inminente fecha límite obliga a las autoridades a sopesar el control de los recursos soberanos frente a la ayuda médica vital.
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Luego estos mismos joputas son los que obligan a salir de Guatemala a los médicos cubanos.
Al Capone era un pardillo al lado de estos.
El problema radica en que el acuerdo de salud propuesto exige que las empresas estadounidenses tengan acceso prioritario a estos valiosos recursos por encima de cualquier competidor extranjero. Un memorando de entendimiento redactado por el Departamento de Estado de EE. UU. vincula esta prioridad económica directamente con la financiación de la salud pública.