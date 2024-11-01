Yolanda Díaz "se niega" a recibir a los sindicatos nacionalistas [GAL]

Los sindicatos CIG, ELA, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalá, IAC y STEI anunciaron el 27 de enero su intención de acudir conjuntamente a Madrid para reunirse con todos los partidos políticos con representación en el Congreso —excepto el PP y Vox— y con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para debatir una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitiría a sus respectivas naciones mejorar el SMI español. El Ministerio de Trabajo no ofreció ninguna opción de reunión a estos sindicatos.