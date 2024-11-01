edición general
Yolanda Díaz "se niega" a recibir a los sindicatos nacionalistas [GAL]

Los sindicatos CIG, ELA, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalá, IAC y STEI anunciaron el 27 de enero su intención de acudir conjuntamente a Madrid para reunirse con todos los partidos políticos con representación en el Congreso —excepto el PP y Vox— y con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para debatir una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitiría a sus respectivas naciones mejorar el SMI español. El Ministerio de Trabajo no ofreció ninguna opción de reunión a estos sindicatos.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"para debatir una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitiría a sus respectivos países mejorar el SMI español"

Españoles de 1ª y españoles de 2ª. Que empiecen por presionar a sus respectivos gobiernos para que voten a favor de subidas de SMI en toda España.
2 K 43
kukusu #3 kukusu
#1 ya lo hacen, una cosa no quita la otra.
1 K 18
Ludovicio #4 Ludovicio
#1 Tal cual.
Si no crees que seamos distintos no necesitamos un SMI distinto y, si crees que somos distintos, no eres de izquierdas.
0 K 13
cosmonauta #7 cosmonauta
#4 Ni un coste de vida distinto, pero desafortunadamente no es así y un con 2000 euros vives se puta madre en Asturias pero en Ibiza duermes en el coche.
1 K 25
Ludovicio #10 Ludovicio
#7 Pero, si así fuese, separalo por comunidades autónomas sería una estupidez. El coste de la vida cambia de poblaciones grandes a pequeñas más que de una comunidad a otra.

Por otro lado, sería una brutal herramienta de gentrificación.

Una barbaridad en cualquier caso.
0 K 13
cosmonauta #13 cosmonauta *
#10 Para mi la barbaridad es homogeneizar una población de 50 millones de personas solo por motivos históricos, pero bueno.. yo es que soy rarito y estoy a favor de las naciones pequeñas y el derecho de autodeterminación
0 K 15
Ludovicio #17 Ludovicio
#13 Las naciones son algo subjetivo y que no da nada bueno.
El derecho de autodeterminación no es más que el derecho a decir que eres distinto del de al lado. Solo tiene sentido cuando estás siendo oprimido por otro pueblo y no es el caso.

Unas leyes correctas y progresistas te permiten a ti tener tu cultura y a mí la mía sin problema alguno. Y Podemos luchar juntos los derechos de los dos.
0 K 13
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo *
#4 Yo soy de izquierdas, y le doy la vuelta a tu argumento.

Si una comunidad, tienen políticos que quieren que "lo mínimo" que tenga un trabajador sea mayor a lo establecido ¿Por qué se lo vamos a impedir?
Si unos abren el camino, hay más posibilidades que los demás puedan seguir ese camino.

Igual si ven que votando a la izquierda, van a cobrar más, los fachapobres pasan a ser un poco menos fachas y pobres.
0 K 12
Ludovicio #14 Ludovicio
#11 Yo es que nunca he entendido porque las comunidades pueden tener leyes distintas.

Yo no soy ni mejor ni peor que uno de Albacete.

La izquierda nació para luchar contra que una parte de la población tuviese privilegios que otros no. Que una parte de la población tenga un SMI mas alto qué el resto es un privilegio.

Luchando las cosas por separado no ganamos nada, solo dividirnos.
0 K 13
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#14 Luchando las cosas por separado no ganamos nada, solo dividirnos.

La jornada de 40 horas empezaron luchándolo y teníendolo solo unos pocos.
Y lo mismo con todos los derechos.

Es cierto que hay que luchar todos juntos, pero el concepto es "solidaridad obrera", es decir, luchar las mejoras de todos, aunque no sean para ti en este momento, para que en tus mejoras te apoyen también, y para que esas mejoras que tienen otros, sean una apertura de camino para que más adelante pueda tener esas mejoras yo.

Nunca en la historia se ha conseguido un derecho para todos, sin que antes lo hubiesen conseguido unos pocos. Pero cuando ya lo tiene alguien, es más fácil luchar para extenderlo.
0 K 12
Ludovicio #18 Ludovicio
#16 Precisamente ahora estamos en una época en la que el SMI se está subiendo cada poco gracias a partidos nacionales.
Esto ya no es luchar un derecho porque es más fácil conseguirlo para unos pocos.

Esto es, sin más, querer ser mejor que el de al lado porque te crees mejor que el de al lado.
0 K 13
#19 calaverax
#14 que apliquen el estatuto de los trabajadores a todo el mundo y eliminen convenios colectivos. ¿Por qué un auxiliar administrativo del metal de Navarra va a cobrar más que el mismo puesto en Jaén?
0 K 10
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#1 ¿Qué tiene de malo que un gobierno autonómico mejore las condiciones "mínimas" que se ponen en todo el estado?
Lo que no se podría permitir es lo contrario (que una autonomía empeore lo "mínimo" del resto del estado).

Pero ¿No se supone que las autonomías existen para acercar la política a la realidad local de cada zona? Si económicamente se lo pueden permitir ¿Qué problema hay?

Si en tu comunidad se niegan a hacerlo, prueba a votar a otros que consideren que es bueno tener un salario mínimo digno.
0 K 12
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#9 El coste de la vida no es igual en Barcelona que en Lleida. ¿A que no pedimos un SMI para Barna y otro para Lleida?

Por otra parte, los gobiernos de las CCAA, y hasta estos sindicatos, tienen la capacidad de influir en los Convenios Colectivos de aplicacion en sus territorios. Que prueben a subir ahi los salarios.
0 K 18
mente_en_desarrollo #15 mente_en_desarrollo
#12 El coste de la vida no es igual en Barcelona que en Lleida. ¿A que no pedimos un SMI para Barna y otro para Lleida?

A mi personalmente, no me molestaría que se pusiese un sueldo mínimo (siempre igual o superior al SMI) por municipios. No tengo problema en adecuar las normas a la realidad local, sea al nivel que sea.

De la 2ª parte, no creo que los gobiernos pinten mucho en los convenios. Los sindicatos (que pones el "hasta" como si fuese tangencial) sí, que tienen que firmarlos o no entran en vigor.
0 K 12
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#15 Tampoco es el mismo coste de vida en un pueblo que en otro del mismo municipio. ¿Pedimos un SMI por pueblo? ¿Donde ponemos el limite?

El Ministerio de Trabajo, aka el Gobierno, pone un SMI minimo para todo el territorio español. ¿Que no es suficiente para algunas zonas? Pues que los trabajadores se vayan a otras, ya veras como los empresarios terminan subiendo los sueldos para no quedarse sin trabajadores.
De hecho, ya lo hacen. Basta con comparar los sueldos del Pais Vasco con los de Galicia.
0 K 18
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Sindicalista y nacionalista, contradicción a la vista.
0 K 12
Jakeukalane #2 Jakeukalane *
¿Países?
Pone naciones.
El gallego es gracioso, por otro lado.
0 K 11
#5 Ovidio
que permitiría a sus respectivos países

La Tucán ha hecho muy bien
0 K 10
#8 Tailgunner *
Nazionalistas que se creen país quieren hablar del smi con la ministra de un país torturador y opresor... a la mierda, hombre! Bien hecho, Yolanda! Encima qué coños se creen? En Madrid está todo mucho más caro que en sus terruños nazionalistas y no van dando por culo como ellos ni creyéndose los no va más... anda, nazionalistas de pacotilla, váis de izquierda cuando estáis a la derecha del mismísimo hitler...
0 K 5

