Yolanda Díaz "se niega" a recibir a los sindicatos nacionalistas [GAL]

Los sindicatos CIG, ELA, LAB, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalá, IAC y STEI anunciaron el 27 de enero su intención de acudir conjuntamente a Madrid para reunirse con todos los partidos políticos con representación en el Congreso —excepto el PP y Vox— y con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para debatir una modificación del Estatuto de los Trabajadores que permitiría a sus respectivas naciones mejorar el SMI español. El Ministerio de Trabajo no ofreció ninguna opción de reunión a estos sindicatos.
| etiquetas: yolanda , díaz , sumar , sindicatos , nacionalistas
Españoles de 1ª y españoles de 2ª. Que empiecen por presionar a sus respectivos gobiernos para que voten a favor de subidas de SMI en toda España.
Si no crees que seamos distintos no necesitamos un SMI distinto y, si crees que somos distintos, no eres de izquierdas.
Por otro lado, sería una brutal herramienta de gentrificación.
Una barbaridad en cualquier caso.
El derecho de autodeterminación no es más que el derecho a decir que eres distinto del de al lado. Solo tiene sentido cuando estás siendo oprimido por otro pueblo y no es el caso.
Unas leyes correctas y progresistas te permiten a ti tener tu cultura y a mí la mía sin problema alguno. Y Podemos luchar juntos los derechos de los dos.
Si una comunidad, tienen políticos que quieren que "lo mínimo" que tenga un trabajador sea mayor a lo establecido ¿Por qué se lo vamos a impedir?
Si unos abren el camino, hay más posibilidades que los demás puedan seguir ese camino.
Igual si ven que votando a la izquierda, van a cobrar más, los fachapobres pasan a ser un poco menos fachas y pobres.
Yo no soy ni mejor ni peor que uno de Albacete.
La izquierda nació para luchar contra que una parte de la población tuviese privilegios que otros no. Que una parte de la población tenga un SMI mas alto qué el resto es un privilegio.
Luchando las cosas por separado no ganamos nada, solo dividirnos.
La jornada de 40 horas empezaron luchándolo y teníendolo solo unos pocos.
Y lo mismo con todos los derechos.
Es cierto que hay que luchar todos juntos, pero el concepto es "solidaridad obrera", es decir, luchar las mejoras de todos, aunque no sean para ti en este momento, para que en tus mejoras te apoyen también, y para que esas mejoras que tienen otros, sean una apertura de camino para que más adelante pueda tener esas mejoras yo.
Nunca en la historia se ha conseguido un derecho para todos, sin que antes lo hubiesen conseguido unos pocos. Pero cuando ya lo tiene alguien, es más fácil luchar para extenderlo.
Esto ya no es luchar un derecho porque es más fácil conseguirlo para unos pocos.
Esto es, sin más, querer ser mejor que el de al lado porque te crees mejor que el de al lado.
Lo que no se podría permitir es lo contrario (que una autonomía empeore lo "mínimo" del resto del estado).
Pero ¿No se supone que las autonomías existen para acercar la política a la realidad local de cada zona? Si económicamente se lo pueden permitir ¿Qué problema hay?
Si en tu comunidad se niegan a hacerlo, prueba a votar a otros que consideren que es bueno tener un salario mínimo digno.
Por otra parte, los gobiernos de las CCAA, y hasta estos sindicatos, tienen la capacidad de influir en los Convenios Colectivos de aplicacion en sus territorios. Que prueben a subir ahi los salarios.
A mi personalmente, no me molestaría que se pusiese un sueldo mínimo (siempre igual o superior al SMI) por municipios. No tengo problema en adecuar las normas a la realidad local, sea al nivel que sea.
De la 2ª parte, no creo que los gobiernos pinten mucho en los convenios. Los sindicatos (que pones el "hasta" como si fuese tangencial) sí, que tienen que firmarlos o no entran en vigor.
El Ministerio de Trabajo, aka el Gobierno, pone un SMI minimo para todo el territorio español. ¿Que no es suficiente para algunas zonas? Pues que los trabajadores se vayan a otras, ya veras como los empresarios terminan subiendo los sueldos para no quedarse sin trabajadores.
De hecho, ya lo hacen. Basta con comparar los sueldos del Pais Vasco con los de Galicia.
Pone naciones.
El gallego es gracioso, por otro lado.
La Tucán ha hecho muy bien