Yolanda Díaz, de la esperanza a la impotencia

Yolanda Díaz, de la esperanza a la impotencia

La vicepresidenta renuncia a liderar la izquierda en las próximas elecciones después de estrellarse contra la realidad del Congreso, donde los avances sociales más ambiciosos se han convertido en metas imposibles

Andreham
Tampoco la pongamos de mártir, que haga su trabajo y ya.

Yo no quiero una izquierda personalista, yo quiero una izquierda que haga su trabajo.

Y la Yoli cumple, mal que le pese al fachapobre que nunca renuncia a sus derechos por lo que sea.
#4 soberao
#3 El ministerio de trabajo es el mismo que tenía antes y no es un ministerio como el de igualdad que acaba quemando a la que lo preside. A Yolanda se le ha mimado porque servía de cortafuegos contra Podemos.
#5 username
Lo de las 37 horas ya tal no?
#1 MenéameApesta
Si te promocionan la sexta y El país ya sabes que avances sociales va a haber entre pocos y ninguno.

PD. Me se olvidaba el diario.otan
#2 soberao
Los Frentes Populares de Judea que salieron de Podemos solo se aseguraron un puesto al ir primeros en la lista en las elecciones pero a la vista de los resultados, ni tenían proyecto detrás ni aspiraban a seguir como proyecto.
El cortoplacismo en estado puro que ahora se repite con lo de Rufián porque van a influir en las matemáticas electorales pero no a perpetuarse como proyecto político de izquierdas.
