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Yolanda Díaz acusa a Trump de planear un "genocidio" en Irán tras sus amenazas y le advierte: "Responderá por sus crímenes"

Yolanda Díaz acusa a Trump de planear un "genocidio" en Irán tras sus amenazas y le advierte: "Responderá por sus crímenes"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de planear un "genocidio" tras sus amenazas a Irán y le ha advertido de que responderá por sus "crímenes". Trump ha advertido este martes en un mensaje en su red Truth Social de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. "Esto tiene un nombre, señor Trump, se llama genocidio. Responderá por...

| etiquetas: yolanda día , trump , genocidio , eeuu , irán , amenazas
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13 comentarios
10 2 0 K 131 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
Que irradien campos de golf seria buen castigo
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#7 poxemita
#2 no creas, mira lo que pasó con Palomares.
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azathothruna #10 azathothruna
#7 Hablo de nivel chernobil
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#1 tpm1
"Responderá por sus crímenes"

¡Qué ingenua es la pobre!
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#3 MPR
#1 Lo mismo nos ha salido creyente y se refiere a que responderá por sus crímenes.. en el más allá, porque lo que es en el más acá no hay huevos.
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obmultimedia #4 obmultimedia
#1 "Responderá por sus críme...  media
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 Si todos le ríen las gracias al matón así estaremos.
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UnbiddenHorse #8 UnbiddenHorse
#1 por edad, se morirá antes
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Magog #11 Magog *
#1 a mi me dan por culo estas frases vacías y discursos "Pasionaria mode on", mas aun cuando es obvio que a Trump no le pasará nada, haga lo que haga, que es precisamente lo que hay que exponer y que los imbeciles que aun no se han dado cuenta tal vez reflexionen del tipo de hp que hay controlando estados unidos y su armamento
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#9 abogado_del_diablo
...Y lo que responderá será "¡besadme el culo!"
Y Mertz y Rutte esbozarán una sonrisa nerviosa y callarán como ratas.
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Petrovic #5 Petrovic
Ya nos gustaría verlo entre rejas, sin maquillaje ni peluquería.
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#12 Pájaroloco
Cómo no los conozco, alguien me puede indicar las declaraciones de Yolanda por los iraníes colgados en grúas , mujeres azotadas y enchirronadas o simplemente por los miles de muertos en las ultimas ,manifestaciones?
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Kantinero #13 Kantinero *
#12 Claro venga aniquilémoslos todos, a los que colgaban y a los futuros colgados y ahorramos trabajo.

Payasada del día.
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menéame