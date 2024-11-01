Yolanda Díaz acusa a Trump de planear un "genocidio" en Irán tras sus amenazas y le advierte: "Responderá por sus crímenes"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de planear un "genocidio" tras sus amenazas a Irán y le ha advertido de que responderá por sus "crímenes". Trump ha advertido este martes en un mensaje en su red Truth Social de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz. "Esto tiene un nombre, señor Trump, se llama genocidio. Responderá por...