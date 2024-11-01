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'Yo no me caso con nadie': «la pareja no está en crisis, lo que está en crisis son nuestras expectativas»

'Yo no me caso con nadie': «la pareja no está en crisis, lo que está en crisis son nuestras expectativas»

El libro analiza cómo las apps de citas, el individualismo y el cambio en los roles de género están transformando las relaciones. Uno de los conceptos clave es la «paradoja de la elección». Hoy tenemos acceso a más posibles parejas que en cualquier otro momento de la historia gracias a las aplicaciones de citas. Pero esa abundancia puede generar un efecto inesperado: la sensación de que siempre existe una opción mejor. Una de las expresiones del cambio es el aumento de las parejas que mantienen relaciones estables sin convivir.

| etiquetas: libro , parejas , cambios , tendencias , matrimonios
5 0 0 K 94 Libros
6 comentarios
5 0 0 K 94 Libros
mr.wolf #5 mr.wolf
El artículo me parece muy corto o es un muro de pago pero me gustaría que entrara a valorar como cuadra esto con el drama de la vivienda.
¿Relaciones estables cada uno pagando su propia casa? Me parece que ese caso es marginal viendo a qué vivienda se puede aspirar con un solo sueldo hoy en día. ¿Viviendo cada uno con sus padres o compartiendo? Curiosa paradoja, no me caso con nadie, pero me tengo que comer a mis compañeros de piso.
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#2 BoosterFelix
Tranquilos, el alpha fucks, beta bucks es inmune a crisis.
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M.Rajoy. #3 M.Rajoy. *
...Pero esa abundancia puede generar un efecto inesperado: la sensación de que siempre existe una opción mejor...

A eso muchos lo llaman hipergamia, y es un patrón bastante común en mujeres.

Si una chica cualquiera se abre una cuenta en Tinder, en una hora tiene decenas de mensajes: fueguitos, corazones, atención constante. Eso cambia el juego.

Al final, tiende a filtrar y quedarse con el mejor candidato disponible en ese momento. Es selección pura. La vida es asi.

¿El problema? Que la…   » ver todo el comentario
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Andreham #1 Andreham
El ABC volviendo a sus raíces de explicar a los españoles cómo tienen que vivir sus vidas.
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#4 Sigo_intentandolo
#1 te lo has leido? (Ya se que no)
No tiene ningún tipo de sesgo, simplemente explica los cambios sociales... y es interesante
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#6 Tecar
Las mujeres han venido aguantando a sus parejas a duras penas en una vida de servidumbre por no tener otra opción en una sociedad en la que si no tenían marido estaban condenadas al ostracismo.
Esto ha cambiado y ya no necesitan una pareja para vivir su vida y esto hay gente que no lo termina de asumir.
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menéame