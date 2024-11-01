'Yo no me caso con nadie': «la pareja no está en crisis, lo que está en crisis son nuestras expectativas»

El libro analiza cómo las apps de citas, el individualismo y el cambio en los roles de género están transformando las relaciones. Uno de los conceptos clave es la «paradoja de la elección». Hoy tenemos acceso a más posibles parejas que en cualquier otro momento de la historia gracias a las aplicaciones de citas. Pero esa abundancia puede generar un efecto inesperado: la sensación de que siempre existe una opción mejor. Una de las expresiones del cambio es el aumento de las parejas que mantienen relaciones estables sin convivir.