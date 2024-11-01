'Yo no me caso con nadie': «la pareja no está en crisis, lo que está en crisis son nuestras expectativas»

El libro analiza cómo las apps de citas, el individualismo y el cambio en los roles de género están transformando las relaciones. Uno de los conceptos clave es la «paradoja de la elección». Hoy tenemos acceso a más posibles parejas que en cualquier otro momento de la historia gracias a las aplicaciones de citas. Pero esa abundancia puede generar un efecto inesperado: la sensación de que siempre existe una opción mejor. Una de las expresiones del cambio es el aumento de las parejas que mantienen relaciones estables sin convivir.
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¿Relaciones estables cada uno pagando su propia casa? Me parece que ese caso es marginal viendo a qué vivienda se puede aspirar con un solo sueldo hoy en día. ¿Viviendo cada uno con sus padres o compartiendo? Curiosa paradoja, no me caso con nadie, pero me tengo que comer a mis compañeros de piso.
A eso muchos lo llaman hipergamia, y es un patrón bastante común en mujeres.
Si una chica cualquiera se abre una cuenta en Tinder, en una hora tiene decenas de mensajes: fueguitos, corazones, atención constante. Eso cambia el juego.
Al final, tiende a filtrar y quedarse con el mejor candidato disponible en ese momento. Es selección pura. La vida es asi.
¿El problema? Que la… » ver todo el comentario
No tiene ningún tipo de sesgo, simplemente explica los cambios sociales... y es interesante
Esto ha cambiado y ya no necesitan una pareja para vivir su vida y esto hay gente que no lo termina de asumir.