edición general
6 meneos
63 clics
Ya es oficial: 'Evangelion' tendrá una nueva serie, lanza teaser y firma el guion Yoko Taro, creador de 'NieR'

Ya es oficial: 'Evangelion' tendrá una nueva serie, lanza teaser y firma el guion Yoko Taro, creador de 'NieR'

La serie de Evangelion no está “cerrada”: Studio Khara ha anunciado oficialmente el arranque de una serie completamente nueva dentro de la franquicia, presentada tras el evento del 30.º aniversario. La noticia no viene de filtraciones sueltas, sino de la web oficial, con un primer parte de producción que ya fija el núcleo creativo y confirma que no hablamos de otro corto conmemorativo, sino de un proyecto seriado en marcha.

| etiquetas: evangelion , anime , yoko taro , asuka , chicharras , rebuild
5 1 0 K 62 ocio
5 comentarios
5 1 0 K 62 ocio
Barney_77 #3 Barney_77
Pufff, se me hace bola ver otra vez a Shinji otra vez lloriqueando y filosofando... Me gusto la serie, pero no se si podria verla otra vez...
1 K 38
#5 XXguiriXX
#3 ¿La original? Podría verla indefinidamente. Aunque admito que me faltan por ver las pelis.
0 K 14
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¡Shinji, deja de hacerte pajas y sube al puto robot!
2 K 34
azathothruna #1 azathothruna
Hace tiempo se lleno de universos paralelos creo
0 K 18
FunFrock #4 FunFrock
no llegué a ver la última película.
0 K 10

menéame