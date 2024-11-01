Ya es oficial: 'Evangelion' tendrá una nueva serie, lanza teaser y firma el guion Yoko Taro, creador de 'NieR'

La serie de Evangelion no está “cerrada”: Studio Khara ha anunciado oficialmente el arranque de una serie completamente nueva dentro de la franquicia, presentada tras el evento del 30.º aniversario. La noticia no viene de filtraciones sueltas, sino de la web oficial, con un primer parte de producción que ya fija el núcleo creativo y confirma que no hablamos de otro corto conmemorativo, sino de un proyecto seriado en marcha.