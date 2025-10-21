La Xunta niega los datos de los cribados de cáncer a Sanidad: “Ni siquiera tiene un sistema informático para tratarlos”

El Ejecutivo gallego se une a la decisión de otras comunidades lideradas por el PP de no facilitar al Ministerio de Sanidad la información sobre los cribados de cáncer, después de detectarse fallos en el programa de Andalucía, gobernada por los populares. “El Ministerio ni siquiera tiene un sistema informático para tratar esos datos si se los facilitáramos”, manifestó este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por los medios de comunicación en una reunión de la delegación española del Comité Europeos de las Regiones…