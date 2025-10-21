edición general
La Xunta niega los datos de los cribados de cáncer a Sanidad: “Ni siquiera tiene un sistema informático para tratarlos”

La Xunta niega los datos de los cribados de cáncer a Sanidad: “Ni siquiera tiene un sistema informático para tratarlos”

El Ejecutivo gallego se une a la decisión de otras comunidades lideradas por el PP de no facilitar al Ministerio de Sanidad la información sobre los cribados de cáncer, después de detectarse fallos en el programa de Andalucía, gobernada por los populares. “El Ministerio ni siquiera tiene un sistema informático para tratar esos datos si se los facilitáramos”, manifestó este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado por los medios de comunicación en una reunión de la delegación española del Comité Europeos de las Regiones…

| etiquetas: cancer , xunta , galicia
4 comentarios
#1 fremen11
Claro porque una hoja Excel es intratable.....
#4 omega7767
este partido, cuanto mas pueda bloquear, sabotear y hacer dificil gobernar a los otros partidos mejor.

No están con los españoles claramente
#3 Luiskelele
Sin querer defender a este señor, que seguramente esté aquello patas arriba, me lo creo 100%.
#2 Somozano
El ministerio de Sanidad es un edificio enorme en el paseo del Prado dedicados a la nada porque no tienen competencia alguna
Bueno si, Ceuta y Melilla y están como el culo
