La Xunta estudia ya una regulación sobre las grabaciones a los médicos en consulta

En los últimos meses, se ha extendido una práctica que está dando que hablar en la Atención Primaria del área sanitaria de Vigo: las grabaciones de las consultas médicas por parte de los pacientes. Cada vez son más las personas que entran en un centro de salud y deciden grabar toda la conversación con el médico. Hay que apuntar también que el paciente está legitimado para grabar la consulta si la actuación del médico le afecta directamente, mientras que no lo estará cuando no sea parte interesada. El uso de la grabación se limitaría...