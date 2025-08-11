edición general
La Xunta estudia ya una regulación sobre las grabaciones a los médicos en consulta

En los últimos meses, se ha extendido una práctica que está dando que hablar en la Atención Primaria del área sanitaria de Vigo: las grabaciones de las consultas médicas por parte de los pacientes. Cada vez son más las personas que entran en un centro de salud y deciden grabar toda la conversación con el médico. Hay que apuntar también que el paciente está legitimado para grabar la consulta si la actuación del médico le afecta directamente, mientras que no lo estará cuando no sea parte interesada. El uso de la grabación se limitaría...

No hay ningún vacío legal: tu puedes grabar cualquier conversación en la que participes, con conocimiento o no de la otra parte, pero no puedes difundir la grabación públicamente. Solo puede utilizarla para uso interno o presentarla a un juez, si este la acepta, como prueba en un proceso judicial. SI esto a los médicos no les gusta, pues lo siento...
#2 estando muy de acuerdo en lo que dices sobre la normativa de privacidad y eso, imagínate que en tu curro el que sea tu jefe, dice que te va a grabar las 8 horas o las que sean que estés laburando.
Seguro que le darías una vuelta a esa norma....
#7 Es legal que el jefe te grabe mientras estás trabajando siempre que te informe de ello y muchas empresas lo hacen.
#7 Eso ya sucede legalmente, siempre que sea en tu puesto de trabajo y se te haya informado previamente.
recientemente estuvimos en una consulta de una hora con una oncóloga para explicarnos en gran detalle el cancer de un familiar. Desde como tratarlo, medicamentos, descanso, operaciones, etc. Una conversación muy densa y en la que una grabación hubiera sido muy util para recordar fechas, datos etc

No entiendo porque la Xunta, que ignora consistentemente a los sanitarios, de repente le preocupa este tema menor.
#3 Hay casos donde una grabación viene muy bien, porque luego no nos acordamos de todas las indicaciones recibidas.
«Hay que apuntar también que el paciente está legitimado para grabar la consulta si la actuación del médico le afecta directamente, mientras que no lo estará cuando no sea parte interesada.»

Es que si no eres parte interesada, el médico no va a hablar contigo...
Cojonudo, a ver si hacen lo mismo en las oficinas de los cargos de la Xunta.
Como no se independice Galicia de España lo llevan crudo estos de la xunta.
Tanto el tribunal constitucional como el supremo sentencian que se pueden grabas las conversaciones en las que se es participe.
