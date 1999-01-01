edición general
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León

Castilla y León afronta una grave ola de incendios forestales que han arrasado zonas tan emblemáticas como Las Médulas —catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad— y han provocado desalojos en León, Ávila, Zamora y Palencia. Para ser más precisos, la Junta ha confirmado que cinco de los once incendios activos se encuentran en nivel de gravedad 2, el más alto antes de declarar la emergencia nacional. Los fuegos más graves se localizan en las provincias de León y Zamora.

Comentarios destacados:          
colipan #1 colipan
No gestionan, vienen a robar
23
sotillo #2 sotillo
#1 No llevan, llevan años robando
2
adimdrive #30 adimdrive
#2 Quien vota a unos que roban en lugar de evitar los incendios tiene bien merecido el fuego
1
calde #13 calde
#1 Pero eso ya lo damos por supuesto, no? Alguno esperaba que no hubiesen buscado la forma de cómo empeorar alguno de los servicios públicos?
1
Capitan_Centollo #26 Capitan_Centollo
#1 Y pa qué, ya vendrá una dana a apagar el fuego. Si es que estos rojos...
0
Skiner #35 Skiner
#26 pues precisamente los bomberos valencianos también llevan protestando infinitamente porque han hecho recortes impresentables en prevención que costo 228 muertos y muchos daños. :wall:
Pero eso si para tirar el dinero cientos de miles de € en los toros no tienen problema. :palm:
Son unos indeseables, asesinos asquerosos :ffu:
2
efectogamonal #12 efectogamonal
Y con la ayuda de los siervos de la patronal, CCOO y UGT, cocinaron su gestión hasta el día de hoy, absolutamente maravilloso, que no {0x1f525}  media
8
BiRDo #25 BiRDo
#12 Un currela que vota un sindicato que lo vende es tan gilipollas como el currela que vota a la derecha pensando que le va a mejorar la vida.
2
Milmariposas #6 Milmariposas
El negacionismo climático debería ser considerado delito penal.
7
calde #14 calde *
#6 Y los genocidios, los golpes de estado, ... pero ahí siguen todos...

Yo me imagino lo guay que sería que el estado comprase un carísimo helicóptero de esos para multar desde el aire, pero para detectar corruptos... buah! sería un inventazo! :foreveralone:

Pero por algún curioso motivo que ahora no adivino a imaginar... seguro que eso no va a pasar. ¬¬
2
#7 Suleiman
El problema es que esto no llegará a los ciudadanos, ya se encargarán de taparlo y sobretodo perro Sánchez hijo de puta
3
Ludovicio #9 Ludovicio *
#7 Hay un problema superior.
Y es que, aunque llegase, no cambiaría nada.

El que vota a esta gente no le hace porque vaya a mejorar su vida sino porque ha comprado unos enemigos.

El ejemplo lo tienes en este sitio.

Muchos usuarios de derechas van a ver esto y les va a dar completamente igual.
10
#10 Suleiman
#9 Tristemente tienes toda la razón.
2
BiRDo #23 BiRDo
#9 Es triste, porque no votan para que mejore el mundo, sino porque se jodan los partidarios del Perro.
2
#16 JanSolo
Solo pensad que yo he hablado hoy con un afectado de castilla y león y ha echado la culpa a Marlaska y a Puente.
3
#19 Falangito
#16 Esos mismos son los que luego van hablando de que la izquierda adoctrina a sus votantes.
1
Ludovicio #20 Ludovicio
#16 Hazle llegar esta informaron.
Que no va a cambiar nada pero lo mismo te diviertes viendo el medio ictus que le da intentando encajar la realidad.
2
BiRDo #27 BiRDo
#16 La derecha que vota no comprende cómo funcionan las autonomías.
0
radon2 #15 radon2
El PP lleva 38 años gobernado en Castilla y León.
3
#18 Penadeoccidente
Primero la Dana, ahora esto. El cambio climático va destapando la incompetencia de los vendepatrias derechorros
4
BiRDo #29 BiRDo
#18 Para los votantes de derechas, la palabra sobre el cambio climático la da Esperanza Aguirre, que dice que el calentamiento global es algo natural que no tiene nada que ver con la acción humana.

Los cánceres de pulmón ya existían antes del tabaco, así que el tabaco no provoca cáncer de pulmón.
1
Dragstat #36 Dragstat
#29 si al menos pensaran que es algo natural, nos podríamos preparar mejor para sus efectos. El mayor problema es que la mayoría de ellos lo niegan directamente así que no van a prepararse para algo que no existe.
0
Quecansaometienes... #24 Quecansaometienes...
Es lo que pasa cuando se deja dirigir las cosas serias a imbeciles que se creen que valen algo porque se lo decian su abuela, su papa y los pelotas de alrededor.
3
Cehona #22 Cehona
¿Se sabe algo de Ayuso?
Es por no molestarla.  media
1
Ludovicio #8 Ludovicio
Lo que se gasta en servicios no acaba en sus bolsillos. Y ellos están ahí para lo que están
2
almadepato #11 almadepato
No puede ser, la derecha en contra de los intereses de todos.
1
Cantro #31 Cantro *
Si hace unos años con los incendios de la Sierra de la Culebra no se les penalizó, esta es la consecuencia directa
1
vicus. #32 vicus.
Pues a disfrutar lo votado hasta la médula, o mejor dicho, hasta Las Médulas..
1
ixo #3 ixo
Un año, tras otro, tras otro, y no dimite ni DIOS. >:-(
3
#4 Y_digo_yo
#3 para qué van a dimitir si van a ganar las elecciones de nuevo.
15
Milmariposas #5 Milmariposas
#3 Los votan a tropel... :wall:
1
#17 Falangito
#3 ¿Dimitir? ¡Pero si esto les ha dado más votos! En las próximas elecciones PP y VOX volverán a tratar los temas realmente importantes: ETA y Venezuela. Los habitantes de las Médulas pueden estar tranquilos: España no se romperá con ellos en el gobierno :troll:
3
BiRDo #21 BiRDo
#17 España se quemará, pero romperse, nunca.
3
io1976 #33 io1976
Qué os esperábais de esta gentuza?!?!
Qué panda de ignorantes regres!
1
neo1999 #34 neo1999
Nuestros impuestos bien dirigidos salvarían vida y patrimonio.
0
z3t4 #37 z3t4
Disfrutad la calo y lo votado.
0

