PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León

Castilla y León afronta una grave ola de incendios forestales que han arrasado zonas tan emblemáticas como Las Médulas —catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad— y han provocado desalojos en León, Ávila, Zamora y Palencia. Para ser más precisos, la Junta ha confirmado que cinco de los once incendios activos se encuentran en nivel de gravedad 2, el más alto antes de declarar la emergencia nacional. Los fuegos más graves se localizan en las provincias de León y Zamora.