Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»  

Durante la presentación de los atletas participantes en una de las carreras de relevos, el israelí Ido Peretz cogió el testigo e hizo un violento movimiento con sus manos como si se cortara el cuello. En ese momento, Riveras, encargado de la retransmisión para España por el canal Teledeporte no se dio cuenta del polémico gesto y continuó con la locución sin hacer mención alguna. «Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla». Son las palabras del periodista de TVE,...

Comentarios destacados:        
jonolulu #5 jonolulu
A mi lo que me sigue sorprendiendo es que Israel participe en un campeonato europeo siendo un país asiático
Skiner #11 Skiner *
#5 Lo meten en Europa con calzador porque en Asia no podrían competir contra nadie, todos son sus enemigos. :troll:
Como en el siglo pasado los nazis con colaboración de los fascistas italianos, Españoles y Franceses, y muchos otros colaboracionistas hicieron la infamia de perseguir a los judios y matarlos en los campos de concentración. Los que quedaron se fueron hacia Israel...
Y por mala conciencia en Europa les rien las gracias. El estado de Israel se lo sacaron de la manga y hemos llegado hasta donde estamos ahora...
Aokromes #22 Aokromes
#11 asia es mucho mas que los paises musulmanes de oriente medio.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Si un atleta ruso hace eso… bueno, no pueden, estar vetados de muchas competiciones internacionales por la guerra en Ucrania.
Skiner #9 Skiner *
#1 ¿Porque no los expulsan de una vez?
¿Qué estan esperando? ¿Qué más necesitan?
nospotfer #16 nospotfer
#9 porque les tienen miedo
#10 Juez_Falcone
#1 pueden participar
#6 chavi
No se por que coño se admiten representantes de Israel en ninguna competición internacional.

Con Rusia no hubo tanto remilgo.
shake-it #3 shake-it
Cómo se hacen querer estos sionistas...
Aguarrás #2 Aguarrás
Son tan, pero tan queribles estos Israelíes, ¿Verdad?.
No dan problema alguno allá por donde van. Ni que fuesen japoneses. :roll: :roll: :roll:
raistlinM #13 raistlinM
Tenían que estar expulsados de cualquier evento deportivo y de lo que sea.
#8 Juez_Falcone
Anda. ¿Alguna diferencia con Rudiger?  media
#12 nicol32 *
#8 Si, a este lo multaron por este gesto...y que yo sepa Alemania no está cometiendo genocidio, en la actualidad, como si lo está cometiendo Israel.
#18 Juez_Falcone
#12 Nadie ha pedido que Rudiger sea expulsado para siempre. Ni siquiera fue meneada por su irrelevancia, ni ese gesto ni los que ha puesto #4. Ahora parece ser que es super importante.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
#8 también es un gesto habitual en las hakas del equipo neozelandés de rugby.
El gesto que yo quiero es el fin del genocidio.
nospotfer #20 nospotfer
#15 No sólo de rugby, sino en todos los deportes. Es Maorí y se enseña en el colegio como parte de su identidad cultural.
#17 Givetuban
Qué chorrada.
yocaminoapata #4 yocaminoapata
Sinceramente, la gente solo busca la mínima para engancharse a la ola de criticas a todo lo que tenga que ver con Israel... sin tener ni puta idea de si esa persona apoya o no lo que sucede y sin tener ni P idea de si lo ha hecho por eso.

Otros que han hecho lo mismo:

Americanos: www.thescore.com/nba/news/3150477/brown-expects-to-hear-from-nba-after
Ingleses: talksport.com/football/2813530/harvey-elliott-liverpool-celebration-tr;   » ver todo el comentario
#7 chavi
#4 A Israel no se le debe permitir participar en ningun evento internacional por pura decencia.
yocaminoapata #19 yocaminoapata
#7 Si, y tus compitas dicen que Israel no debe existir... como era? From the river to the see, bla blablab will be free
silvano.jorge #21 silvano.jorge
#4 ¿te parece normal una amenaza de muerte? Con Israel se justifica todo.
