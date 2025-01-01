Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»  

Durante la presentación de los atletas participantes en una de las carreras de relevos, el israelí Ido Peretz cogió el testigo e hizo un violento movimiento con sus manos como si se cortara el cuello. En ese momento, Riveras, encargado de la retransmisión para España por el canal Teledeporte no se dio cuenta del polémico gesto y continuó con la locución sin hacer mención alguna. «Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla». Son las palabras del periodista de TVE,...
| etiquetas: ido peretz , gesto amenazante , corte de cuello , testigo , israelí , tampere
Como en el siglo pasado los nazis con colaboración de los fascistas italianos, Españoles y Franceses, y muchos otros colaboracionistas hicieron la infamia de perseguir a los judios y matarlos en los campos de concentración. Los que quedaron se fueron hacia Israel...
Y por mala conciencia en Europa les rien las gracias. El estado de Israel se lo sacaron de la manga y hemos llegado hasta donde estamos ahora...
¿Qué estan esperando? ¿Qué más necesitan?
Con Rusia no hubo tanto remilgo.
No dan problema alguno allá por donde van. Ni que fuesen japoneses.
El gesto que yo quiero es el fin del genocidio.
