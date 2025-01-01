Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"

Juan Carlos Suárez-Quiñones no levanta cabeza. Después de que los fuegos le pillaran de comilona en Gijón, ahora ha recibido un duro mensaje por parte de un bombero tras la muerte de un voluntario "Hay que ser desgraciado, para decir que formaba parte del operativo para no decir que era VOLUNTARIO porque tienes el dispositivo hecho unos zorros, por no decir que es el peor de España, y necesitas siempre que te saque otros las castañas del fuego"