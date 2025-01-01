edición general
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"

Juan Carlos Suárez-Quiñones no levanta cabeza. Después de que los fuegos le pillaran de comilona en Gijón, ahora ha recibido un duro mensaje por parte de un bombero tras la muerte de un voluntario "Hay que ser desgraciado, para decir que formaba parte del operativo para no decir que era VOLUNTARIO porque tienes el dispositivo hecho unos zorros, por no decir que es el peor de España, y necesitas siempre que te saque otros las castañas del fuego"

Jaime131 #1 Jaime131
A los políticos les importan las poltronas, no los ciudadanos. fingen que les importamos cuando hay elecciones.
nemesisreptante #2 nemesisreptante
#1 hay políticos que dan más recursos a los bomberos hay políticos que se los quitan. Me hace gracia como siempre que los vuestos la cagan hasta el fondo teneís que venir corriendo a decirnos que son todos iguales.
Jaime131 #5 Jaime131 *
#2 A mí me hacen gracia los que hablan de los "vuestros", como si supieran lo que ocurre en las cabezas de los demás. Generalmente los "vuestros" son los que no piensan igual que "vosotros".
#6 Galton
#1 Pero yo voto a VOX...
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#1 No, no es así hay políticos que se hacen cargo de su responsabilidad y hay otros que no. Por desgracia parce que haya más de los segundos que de los primeros pero como sea, es sencillo distinguir unos de otros. En este caso el político responsable se está rascando los cojones claramente y el partido responsable lleva años privatizando los medios contraincendios con el resultado de un servicio insuficiente y caótico.
#4 Galton
Disfruten de lo votado...
Apotropeo #7 Apotropeo
¡¡ Joder !!
Nunca había visto tan bien empleada la expresión " sacar las castañas del fuego"
