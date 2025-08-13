·
más visitadas
5825
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
4938
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4340
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
3200
clics
Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
4785
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
más votadas
505
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
793
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León
474
Un bombero de Castilla y León: "Estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea" | Sociedad | Cadena SER
491
Caos y turnos infinitos en la lucha contra el fuego en Castilla y León: “El operativo ha colapsado y están improvisando”
521
Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático
23
meneos
25
clics
Óscar Puente, al PP: “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”
Núñez Feijóo acusa al Gobierno de no tener políticas contra incendios y critica que el titular de Transportes se dedique “a frivolizar con el dolor ajeno”
|
etiquetas
:
españa
,
pp
,
partidos políticos
21
2
0
K
206
actualidad
3 comentarios
#1
mariKarmo
Y a más de verdad. Y no solo eso, sino que no regresan.
1
K
21
#2
fareway
¿Cuándo ha estado el PP a la altura en una desgracia?
1
K
15
#3
jonolulu
Las políticas forestales dependen de las comunidades autónomas
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
