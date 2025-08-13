edición general
Óscar Puente, al PP: “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”

Núñez Feijóo acusa al Gobierno de no tener políticas contra incendios y critica que el titular de Transportes se dedique “a frivolizar con el dolor ajeno”

| etiquetas: españa , pp , partidos políticos
mariKarmo #1 mariKarmo
Y a más de verdad. Y no solo eso, sino que no regresan.
fareway #2 fareway
¿Cuándo ha estado el PP a la altura en una desgracia?
jonolulu #3 jonolulu
Las políticas forestales dependen de las comunidades autónomas
