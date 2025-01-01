edición general
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio

Adrián, bombero y Técnico en Emergencias y Protección Civil, advierte de los peligros

comentarios
efectogamonal #1 efectogamonal
Adri, todo un profesional {0x1f525}
Laro__ #2 Laro__
Recuerdo cuando los cuña'os de turno pedían que estos aviones sobrevolaran Notre Dame durante su incendio. Viendo como queda el coche, me imagino como hubiera quedado la pobre catedral.
