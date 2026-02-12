edición general
Xiaomi YU7 se convierte en el vendedor numero 1 en China en enero de 2026, mientras Tesla Model Y lucha en el puesto 20

Según el ranking nacional de ventas minoristas de vehículos de pasajeros publicado por Autohome, el Xiaomi YU7 encabezó la lista con 37,869 unidades vendidas en enero, lo que lo convierte en el campeón nacional de ventas minoristas de vehículos de pasajeros para el mes. El Geely Boyue L siguió de cerca en segundo lugar con 34,176 unidades vendidas, superando al tercer lugar Geely Geome Xingyuan en casi 5.200 unidades.

D303 #3 D303
El otro día reviendo Top Gear especial China salían los coches chinos de principio de siglo XXI e iba avanzando. Los siguientes eran copias de modelos europeos de baja calidad, después diseños propios con bastante calidad. El video acababa con Jeremy Clarkson preguntándose que con el cambio que habían experimentado en unos 10 años donde estarían dentro de 10 más, pues ahora tenemos la respuesta, comiéndose el mercado por calidad precio
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 me acuerdo de aquel primer video, no probaban un coche de 3 ruedas?
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Menos mal que tenemos el minuto y resultado de las ventas de coches de China en enero, era algo que me tenía sin dormir.
javibaz #2 javibaz
Xiaomi YU7 es el modelo que venden, no el vendedor.
Blackat #4 Blackat
La gente usa la cabeza para comprar coche.

Si pasara lo mismo con los telefonos, el Iphone seria un fracaso...pero oye...esta bien...ver como la gente se deja el dinero en segun que mierdas.
