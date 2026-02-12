Xiaomi YU7 se convierte en el vendedor numero 1 en China en enero de 2026, mientras Tesla Model Y lucha en el puesto 20

Según el ranking nacional de ventas minoristas de vehículos de pasajeros publicado por Autohome, el Xiaomi YU7 encabezó la lista con 37,869 unidades vendidas en enero, lo que lo convierte en el campeón nacional de ventas minoristas de vehículos de pasajeros para el mes. El Geely Boyue L siguió de cerca en segundo lugar con 34,176 unidades vendidas, superando al tercer lugar Geely Geome Xingyuan en casi 5.200 unidades.