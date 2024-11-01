edición general
Vox reclama a Interior que Policía publique "el origen" de las personas que cometan delitos más allá de su nacionalidad

El partido Vox en la Comunidad de Madrid, ha registrado este lunes en la Asamblea una PNL para pedir al Ministerio del Interior que incorpore en los balances de criminalidad el lugar de origen de los infractores que delinquen en la Comunidad de Madrid y los haga públicos.El objetivo, dice Vox, es «garantizar transparencia, equidad informativa entre territorios y una mejor capacidad de análisis y respuesta ante los desafíos actuales en materia de seguridad, siguiendo el modelo aplicado por los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza».

#2 Celsar
Que se quiten la careta y que pregunten por el color de su piel.
obmultimedia #9 obmultimedia *
#2 Calla que lo mismo muchos son de Murcia y se arrepìentan de pedirlo
#5 concentrado
Les gustaría que los clasificasen en blancos, marrones y otros.
#16 Sammy_Jankis
#5 y cristianos viejos
elGude #10 elGude
#8 Es más, yo subiría la apuesta, cada vez que alguien cometa un delito, que en las noticias adjunten un PDF con todo su árbol genealógico, para que podamos tener más información.
#19 luzer
#10 si quieres contestar yendo al absurdo es que no lo ves muy claro. Esa información debería ser publica, no es necesario que sea en cada noticia. Los informes de las policías que he mencionado son anuales por ejemplo.
elGude #6 elGude
#3 Podríamos hacer lo mismo cada vez que hay un caso de corrupción, por seguir la lógica, deberíamos de tener políticos extranjeros, que son los que menos delinquen.
#8 luzer *
#6 si, de todos los delitos y cuanta más información mejor. Lo de ocultar información pensando que el pueblo no merece tenerla porque no sabría procesarla en un sistema democrático es asqueroso. Para eso que sólo voten los que tengan estudios universitarios.
Alakrán_ #13 Alakrán_
#6 Mal ejemplo, de los políticos corruptos lo sabes todo.
A.more #7 A.more
Pues como tengan que decir el origen del hijo de moro Abascal, o el del engongo, o los Smith van listos.
arturios #11 arturios
Todos los delincuentes son descendientes de africanos...

Como el resto de la humanidad, sea dicho de paso.
obmultimedia #1 obmultimedia
La peticion se les puede volver en su contra.
#3 luzer
#1 con los datos publicados por ertzainza, mossos y policia foral de Navarra lo dudo bastante.
#17 pozz
Deberia haber transparencia absoluta al respecto de la delincuencia.
#12 lordban
Obviamente no van a sacar unos datos que les dejen en evidencia. Por suerte tenemos los de otros países para hacernos una idea del descalabro.  media
Battlestar #15 Battlestar
#12 A ver, tiene lógica, si te vas a otro país con lo puesto y sin un duro, sin hablar el idioma y hasta con deudas con la mafia es más probable que acabes delinquiendo que si eres de ese país y tienes acceso a ayudas, conoces el idioma, gente y tienes cierto arraigo.

No sé porque el empeño de unos en negar que pasa y de otros en negar que es un problema de "pasta" principalmente. Lo que habría que debatir es como lo solucionamos, no si pasa o no pasa, que pasa.
#18 luzer *
#15 Totalmente. Pero no sólo es un problema de arraigo. Simplemente que alguien piense que alguien nacido y educado en una cultura de violencia, misería, niños soldados, explotación es posible de enderezar se equivoca. La matanza de Ruanda en el que se mataron más de un millón de personas a machetazos por racismo, si, por racismo, es impensable en un pais europeo o americano.
#20 lordban
#15 No van a ceder ni un mm para aceptar esa verdad porque entonces se cae una de las pocas razones por las que gran parte del populacho traga, eso de que "vienen a pagar las pensiones" ¿Si al venir degradan la sociedad con delincuencia, entre otros efectos negativos, y para prevenirlo hace falta aún más dinero del que ya se está perdiendo con ellos entonces porqué tenerlos aquí en primera lugar? A medida que todos los países Europeos se degradan, y en consecuencia la gente deja de aceptarlos por motivos de caridad al primar la propia supervivencia, tienen que mantener todas las demás mentiras, no hay otra.  media
#21 luzer *
#20 Si, y además saben que cuando la cosa se descontrole totalmente, la gente lo que va a pedir es más control, más represión, más violencia del estado o sea, más poder para el gobierno y la asumirá con aplausos.
Rogue #14 Rogue
Rocío Monasterio, la cubana de VOX.
Ahí va la primera!
#22 Empakus
Hubo un tiempo en qué España era próspera... En esa época, faltaban trabajadores y podías ir saltando de trabajo en trabajo, mejorando tus condiciones y salario... En esa época de abundancia, se creó la hucha de las pensiones porque el estado, con menos impuestos que ahora, recaudaba mucho más... El dinero sobraba y se hacían costosísimas rotondas con esculturas carísimas... En esa época tenía sentido intentar acoger a inmigrantes y preocuparse por otras mejoras...
Hoy no es esa época... Y ya…   » ver todo el comentario
#4 Einwanderer
Quieren saber si son Mischlinge, pero no los llames nazis...
