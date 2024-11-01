Vox reclama a Interior que Policía publique "el origen" de las personas que cometan delitos más allá de su nacionalidad

El partido Vox en la Comunidad de Madrid, ha registrado este lunes en la Asamblea una PNL para pedir al Ministerio del Interior que incorpore en los balances de criminalidad el lugar de origen de los infractores que delinquen en la Comunidad de Madrid y los haga públicos.El objetivo, dice Vox, es «garantizar transparencia, equidad informativa entre territorios y una mejor capacidad de análisis y respuesta ante los desafíos actuales en materia de seguridad, siguiendo el modelo aplicado por los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza».