edición general
1 meneos
1 clics

Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

"Nosotros queremos gobernar". Así ha resumido José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, la intención con la que su partido ha afrontado las elecciones de Aragón y con las que pretende afrontar la negociación para componer el nuevo Ejecutivo aragonés. Ha admitido que "por desgracia, todavía" no depende de Vox la formación de ese Gobierno autonómico y ha señalado que Azcón "tiene que entender" el mandato de las urnas.

| etiquetas: vox , pp , consejerías , aragón
1 0 0 K 19 Aragón
3 comentarios
1 0 0 K 19 Aragón
Mark_ #2 Mark_
Ojalá PP y PSOE unidos en su desgracia dejando a VOX de lado y a Abascal mamando desde Madrid :-D

Seria terrible para los aragoneses igual (aunque ha sido su decisión) pero divertido como mínimo :troll:
1 K 30
#1 Guil
VOX no puede gobernar porque son menores de edad
0 K 12
MIrahigos #3 MIrahigos
Pues espero que el PSOE apoye la investidura de Azcon y no deje entrar a VoX en el gobierno.
0 K 10

menéame