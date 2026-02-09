Vox pedirá "consejerías con acción política y presupuesto" para entrar en el Gobierno de Aragón

"Nosotros queremos gobernar". Así ha resumido José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, la intención con la que su partido ha afrontado las elecciones de Aragón y con las que pretende afrontar la negociación para componer el nuevo Ejecutivo aragonés. Ha admitido que "por desgracia, todavía" no depende de Vox la formación de ese Gobierno autonómico y ha señalado que Azcón "tiene que entender" el mandato de las urnas.