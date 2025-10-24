edición general
Vox impide que el regidor Busquets pague una multa por estacionar su coche oficial en una plaza para discapacitados

Vox Palma impedirá que el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, pague una eventual multa por haber estacionado su vehículo oficial en una plaza para personas discapacitadas. El PSOE presentará en el próximo pleno una proposición sobre la "vulneración permanente de los derechos de los peatones" en la ciudad que en uno de sus puntos insta al concejal a abonar 200 euros por "una infracción tipificada en la normativa vigente". Vox ha anticipado su voto en contra durante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.

ingenierodepalillos
Pero luego no les llamen retrasados que se ofenden.
7
Supercinexin
#2 De hecho este lo tenía fácil: que hubiera pedido la tarjeta de discapacitado y se la dan en el acto, podría haber aparcado perfectamente. Aunque ya sabemos que los voxenetas no son muy de trabajar ni moverse, para absolutamente nada, ni de hacer las cosas legalmente.
0
Andreham
Hombre, es que a ver si los señoritos, aparte de dar dinero para la beneficencia en el rastrillo de la iglesia, van a tener encima que aguantar no poder aparcar su vehículo porque es una plaza para "discapacitados".

Lo mejor es que lo tienen súper fácil para culpar al chófer y ya está. Pero una de dos, o el chófer es un niño enchufado y no quieren enfadar a su patrón; o han pensado que mejor no enfadar al que te lleva a sitios no te vaya a llevar algún día a una reunión privada y cercana con los peces del puerto.
1
pazentrelosmundos
Cada cosa que hacen dice más de sus votantes que ellos mismos. También les gustaría poder aparcar en minusválidos, no pagar impuestos, pegarle a la mujer sin represalias. Evadir impuestos, cobrar de forma ilícita, etc.
Eso si, todo por la patria!!!
0
XtrMnIO
Vamos a ver, es de VOX, es un discapacitado, pero no oficialmente.
0
ur_quan_master
#12 el de enfrente aparca en plaza de discapacitados y no asume su responsabilidad.
Como de mal gestionen los otros el tema es lo de menos
0
ChatGPT
no entiendo esto... VOX como va a impedir una multa? y el PSOE qué hace presentando una proposicion para que alguien tenga que pagar 200 euros de una multa?

edit, leyendo más.... no hay multa, no existe. quieren que con una proposicion alguien pague una multa que no existe...
además conducía otro, (el chofer)...

Lo que tendría que hacer es empurar a los policias locales que viéndolo, no pusieron la multa. pero eso sería menos populista....

la politica es un puto barrizal, y a nivel local es ya una locura... es flipante.
0
fremen11
#3 Claro el chófer aparcó ahí porque le dió la gana........
2
ChatGPT
#4 independientemente de porqué aparcó ahí, es el que debería ser multado y el que debería pagar la multa. (la multa que no existe, que esto es todo un castillo de declaraciones montadas sobre un "nada")
0
fremen11
#5 Claro, claro, tú dile a tu jefe que no aparcas donde el quiere, vas a durar de chófer........
0
ur_quan_master
#3 un chulo aparca por sus cojones en plaza de discapacitados y tu conclusión es que la política es un barrizal. :shit:
0
ChatGPT
#7 hay multa? Esto es un circo basado en nada. De nuevo, si no hay multa habrá que preguntarle al que tenía que multar, no hacer una propuesta para el pago de 200 euros a uno que ni conducía.

Pero vamos, que con el de enfrente cualquier circo vale, eso ya me lo sé. Lamparroquia se lo compra, pues pa’lante
0
tetepepe
Gente mezquina, comportamiento mezquino.
No se puede esperar otra cosa de los herederos de los nazis que mandaban a los tullidos a las "duchas" en Auschwitz.
0
ElenaCoures1
Ahora yo le trataría como discapacitado siempre
0

