Vox impide que el regidor Busquets pague una multa por estacionar su coche oficial en una plaza para discapacitados

Vox Palma impedirá que el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, pague una eventual multa por haber estacionado su vehículo oficial en una plaza para personas discapacitadas. El PSOE presentará en el próximo pleno una proposición sobre la "vulneración permanente de los derechos de los peatones" en la ciudad que en uno de sus puntos insta al concejal a abonar 200 euros por "una infracción tipificada en la normativa vigente". Vox ha anticipado su voto en contra durante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.
| etiquetas: sanciones , tráfico , política , mallorca , discapacidad
Lo mejor es que lo tienen súper fácil para culpar al chófer y ya está. Pero una de dos, o el chófer es un niño enchufado y no quieren enfadar a su patrón; o han pensado que mejor no enfadar al que te lleva a sitios no te vaya a llevar algún día a una reunión privada y cercana con los peces del puerto.
Eso si, todo por la patria!!!
Como de mal gestionen los otros el tema es lo de menos
edit, leyendo más.... no hay multa, no existe. quieren que con una proposicion alguien pague una multa que no existe...
además conducía otro, (el chofer)...
Lo que tendría que hacer es empurar a los policias locales que viéndolo, no pusieron la multa. pero eso sería menos populista....
la politica es un puto barrizal, y a nivel local es ya una locura... es flipante.
Pero vamos, que con el de enfrente cualquier circo vale, eso ya me lo sé. Lamparroquia se lo compra, pues pa’lante
No se puede esperar otra cosa de los herederos de los nazis que mandaban a los tullidos a las "duchas" en Auschwitz.