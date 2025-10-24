Vox impide que el regidor Busquets pague una multa por estacionar su coche oficial en una plaza para discapacitados

Vox Palma impedirá que el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, pague una eventual multa por haber estacionado su vehículo oficial en una plaza para personas discapacitadas. El PSOE presentará en el próximo pleno una proposición sobre la "vulneración permanente de los derechos de los peatones" en la ciudad que en uno de sus puntos insta al concejal a abonar 200 euros por "una infracción tipificada en la normativa vigente". Vox ha anticipado su voto en contra durante la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.