Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

Vox ha expulsado definitivamente al que fue su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado fuentes del partido. La resolución, adoptada por la dirección nacional, cierra en la práctica cualquier vía interna de revisión y consuma una ruptura que llevaba meses gestándose en sordina.