Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

Vox ha expulsado definitivamente al que fue su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado fuentes del partido. La resolución, adoptada por la dirección nacional, cierra en la práctica cualquier vía interna de revisión y consuma una ruptura que llevaba meses gestándose en sordina.
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Cerró el Congreso de los Diputados tras su positivo, dando pié a cerrar el país más tarde porque cerrando el… » ver todo el comentario
Ah no, que no es podemos, entonces es "expulsa", ya.... en fin los medios "progres"
Que inyustisia!!
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Esta gente no suelta nada contra su gente aunque se odien entre ellos porque están pringados de mierda hasta el cuello. No puedes estar con los negocios de la mafia de esta gente para echar un verano y salirte, de ahí no sales vivo o si sales es desde la cárcel tras ser condenado por mafioso.
Un poco que cambies el tono..y patroden!