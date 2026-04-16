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Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith tras rechazar su último recurso

Vox ha expulsado definitivamente al que fue su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida, según han confirmado fuentes del partido. La resolución, adoptada por la dirección nacional, cierra en la práctica cualquier vía interna de revisión y consuma una ruptura que llevaba meses gestándose en sordina.

| etiquetas: vox , ortega smith , expulsión , definitiva
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15 comentarios
17 2 0 K 178 actualidad
#4 soberao *
Estaremos eternamente agradecidos a Ortega Smith cuando viajó a Milán y Vitoria en la epoca del principio del Covid, los dos focos con más casos en su día en el principio de la pandemia. Además participó en el congreso de Coz contra el 8M con síntomas visibles de la enfermedad, saludando a viejos franquistas que caerían como ratas sin saber cómo habían cogido el "bicho".
Cerró el Congreso de los Diputados tras su positivo, dando pié a cerrar el país más tarde porque cerrando el…   » ver todo el comentario
2 K 47
Harkon #11 Harkon
Es PURGA...!!!

Ah no, que no es podemos, entonces es "expulsa", ya.... en fin los medios "progres"
1 K 34
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#11 Hay que ver lo ocurrentes que son los "meneantes de derechas", unos cuantos diciendo que "puede irse a Podemos".
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#6 Tensk
Yo lo siento por la hija de Abascal, que se ha quedado sin padrino, pobrecilla.
1 K 28
#1 Leon_Bocanegra
Noooooo! Por queeeeee? Por queeee?
Que inyustisia!!
1 K 22
devilinside #2 devilinside
#1 Habrá que revisar el VAR
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Nihil_1337 #7 Nihil_1337
Que monte un spinoff con Espinosa. Que bien nos vendría a todos.
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#9 concentrado
#7 Y con Ayuso, eso nos vendría aún mejor :troll:
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autonomator #13 autonomator
A ver si hay suerte y funda un partido y empiezan a repartirse imbéciles.
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Cehona #5 Cehona *
Puede venir a Podemos, lo esperaremos con los brazos abiertos.
<mode ironic off>
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Asimismov #3 Asimismov
Ni para √0× sirve y no es el único.
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Imag0 #15 Imag0
Que se monte otro partido de ultraderecha con la Olona, el Ewok y Girauta... y Rosa Díez!
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ronko #8 ronko
Igual ahora, despechado, clama venganza y empieza a sacar mierdas de Vox y Santi.
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#12 soberao
#8 Como Villarejo que va ya por el quinto tomo de sus memorias tirando de la manta y denunciando la corrupción de España y los negocios de la mafia española.
Esta gente no suelta nada contra su gente aunque se odien entre ellos porque están pringados de mierda hasta el cuello. No puedes estar con los negocios de la mafia de esta gente para echar un verano y salirte, de ahí no sales vivo o si sales es desde la cárcel tras ser condenado por mafioso.
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Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
En Podemos tienes sitio.
Un poco que cambies el tono..y patroden!
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menéame