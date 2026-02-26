Vox elimina el valenciano de la cartelería de los jardines: "ha sido una orden política"

Solo en castellano por orden política de la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, del Grumo Municipal Vox. Compromís per València ha denunciado lo que considera “un nuevo y grave ataque al valenciano” por parte del gobierno de María José Catalá tras comprobar que los más de cien carteles instalados dentro del proyecto europeo de biodiversidad de la ciudad están redactados exclusivamente en castellano.