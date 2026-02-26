edición general
Vox elimina el valenciano de la cartelería de los jardines: "ha sido una orden política"

Solo en castellano por orden política de la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, del Grumo Municipal Vox. Compromís per València ha denunciado lo que considera “un nuevo y grave ataque al valenciano” por parte del gobierno de María José Catalá tras comprobar que los más de cien carteles instalados dentro del proyecto europeo de biodiversidad de la ciudad están redactados exclusivamente en castellano.

#1 sarri
Nunca una errata fue tanto un acierto...
6 K 67
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Te ha quedado que ni pintao.
De gotelé. :troll: xD
0 K 12
#3 sarri
#2 Si yo no trabajo en la redacción del levante, la acertada redacción es del juntaletras del periódico.
0 K 13
ehizabai #10 ehizabai
#8 Tal es así, que el estado vía art. 3.1 de la Constitución obliga a los ciudadanos al conocimiento del castellano. Porque es el estado el que debe adaptarse a los ciudadanos y no al revés. Claro que sí. :shit:
1 K 18
ehizabai #4 ehizabai
La izquierda jacobina aprueba esto mientras acusa de ser como VOX a los resto.
0 K 10
FunFrock #5 FunFrock
Mal. Hay q mantener los 2 idiomas, ni excluir uno ni excluir el otro
0 K 10
ehizabai #6 ehizabai
#5 Salvo en la función pública, donde está bien que haya funcionarios que excluyen uno.
1 K 18
Andreham #8 Andreham
#6 Todos los españoles saben castellano.

Todos los valencianos saben valenciano.

Si trabajas en Valencia, te puedes topar con alguien que habla valenciano.

El estado debe adaptarse a los ciudadanos, no los ciudadanos al estado.
0 K 8
FunFrock #9 FunFrock *
#6 No, tampoco, la función pública también tiene q atender en los 2 idiomas.
Lo que discrepamos será que para mi, es la administración la q tiene q dar el srvicio (si alguien va, y pide valenciano, se espera 1 min y yata), y para ti, que sea todas la personas.

Yo vivo en una zona con 2 idiomas co-oficiales, a mi no me supone ningun problema el Valenciano, pero mi mujer no lo entiende.
0 K 10
enak #7 enak
Y con la tontería a derrochar el dinero de los contribuyentes gastando en nueva cartelería en lugar de en otras cosas que necesitasen mejora.
0 K 8

