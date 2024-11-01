edición general
12 meneos
22 clics
"Votad por los demócratas": Nick Fuentes se vuelve contra el Partido Republicano por la guerra en Irán [ENG]

"Votad por los demócratas": Nick Fuentes se vuelve contra el Partido Republicano por la guerra en Irán [ENG]

“No votéis en las midterms, y si lo hacéis, votad Demócrata,” dijo Fuentes. “A la mierda. Esto es lo que los republicanos dan. Este es el aspecto de la Edad de Oro. Los aranceles se reembolsan, las deportaciones han parado. Han recogido cable y retirado a ICE de Minneapolis. ¿Qué hace esta administración aparte de malversar dinero, ir a la guerra contra Irán y enterrar los archivos de Epstein – ah, y chantajear a Harvard para que vigile el antisemitismo, y prohibir estar en América a gente que critica a Israel”

| etiquetas: nick fuentes , irán , groyper , partido republicano
10 2 0 K 133 Trumpistas
5 comentarios
10 2 0 K 133 Trumpistas
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nick Fuentes es nazi woke a partir de este momento
4 K 77
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#1 Wozi !
0 K 12
carakola #3 carakola
¿Los que petaron Libia salvarán Irán? Parece que el establishment está desesperado.
0 K 20
#5 Chuache_cientifico
Sólo de la entradilla el tío pide el voto para los demócratas porque está enfadado porque... han retirado al ICE de Minneapolis. Por eso hay que votar a los demócratas. Yo no sé qué clase de serrín tiene la gente en la cabeza.
0 K 7

menéame