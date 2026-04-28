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"Volver" ha sido elegida como una de las 100 mejores del siglo XXI, según 'The New York Times'

El prestigioso diario estadounidense ha reunido a 500 figuras del cine para elaborar un listado con las películas más influyentes de lo que va de siglo y hay una española.

| etiquetas: volver , almodovar , the new york times
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2 comentarios
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kastanedowski #1 kastanedowski
No es buena, lo siento...
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#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Pero tiene nombre y referenciarlo da caché. Tuyasabe.
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menéame