edición general
13 meneos
9 clics
La vivienda protegida iba a ser la solución, pero no despega: ¿por qué en España se construye cada vez menos pisos asequibles?

La vivienda protegida iba a ser la solución, pero no despega: ¿por qué en España se construye cada vez menos pisos asequibles?

"Tenemos claro que tenemos que construir un parque público de vivienda asequible", defendía la ministra de vivienda. El problema es que una cosa son los anuncios y otra muy distinta la realidad. Porque España no solo arrastra un déficit histórico de vivienda pública y protegida, sino que en 2025 se está construyendo todavía menos que en 2024, pese a todos los mensajes políticos. La respuesta, según el propio sector, es clara: no salen las cuentas. "La vivienda protegida, al tener el precio limitado, encoge la rentabilidad a la mitad".

| etiquetas: españa , vivienda , protegida , constructores , no compensa
11 2 0 K 145 Vivienda
18 comentarios
11 2 0 K 145 Vivienda
Comentarios destacados:    
Mark_ #1 Mark_
Porque a las constructoras les cuesta lo mismo producir dos viviendas, pero una la venderá a X, y la otra a X+120.000 euritos en el mercado libre. ¿Para qué construir casas baratas, si con las caras ya tienen mercado de sobra?

Lo que haría falta es UNA constructora nacional, y UNA comercializadora nacional que gestione el alquiler y compra de todas las VPO's, construidas o no. Y quien quiera una vivienda de mercado libre, que la pague con mucho gusto.
8 K 94
Feindesland #2 Feindesland
#1 Genial. Adivina para quién serían las casas...

Y mejor que lo que tenemos sería, pero vaya...
1 K 27
Mark_ #4 Mark_
#2 pues a quienes tengan menos recursos pero puedan permitírselas, como ahora.
1 K 18
Ultron #5 Ultron
#4 Pero como indica #2, últimamente, las viviendas "protegidas" llegan a los 300.000. Y para que te toque una, debes demostrar que eres solvente para pagarla.

Y acaban en manos de gente a la que no le haría falta esa ayuda.
2 K 39
#12 Icelandpeople
#1 #2 #5 Por todo esto es precisamente que la única salida que hay ya, es la construcción masiva de vivienda por parte del Estado, propiedad del estado y para ceder en usufructo o alquiler fuera del mercado.
0 K 18
Feindesland #14 Feindesland
#12 Pues buena suerte para encontrar un político, del partido que te dé la gana, que quiera hacer semejante cosa.

www.meneame.net/story/ninguna-institucion-construye-vivienda-publica-m
0 K 20
ContinuumST #18 ContinuumST
#14 Pues el "Curro" bien que lo hizo en sus tiempos de ordeno y mando. No sé.
0 K 13
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#1 vivienda pública únicamente en alquiler. Como bien dices el que quiera comprar que pague.
2 K 32
#10 juanrey
#1 pues yo considero que las VPO no deberían venderse.

Entiendo que el concepto es ayudar a los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir viviendas con unos precios asequibles a sus posibilidades, pero si se venden las viviendas a los ciudadanos no tienes forma de ayudar a más (salvo que sigas construyendo

Sin embargo, si el estado mantiene el parque publico "siempre" estás ayudando

Estamos muy por debajo de la media europea (www.tomorrow-building.com/richest-european-countries-more-social-housi)
1 K 19
Niessuh #15 Niessuh *
#1 las viviendas publicas se alquilan, siempre deben ser propiedad del estado. Que el estado construya para luego vender es pagar la especulación con dinero público.
0 K 10
Mark_ #16 Mark_
#15 o que cuando mueras, vuelva al Estado...aunque eso ya existe y se llama "alquiler".
0 K 11
#6 AlexGuevara *
Para que construir vivienda protegida y que a los 4 años se lleve el mérito el siguiente partido en el Gobierno?

Es mucho mejor obligar a que los pequeños propietarios les hagan el trabajo sucio y se conviertan en heroes de la vivienda asequible topando la rentabilidad de sus alquileres.

Una curiosa marea de incentivar que haya más pisos de alquiler en el mercado que indirectamente provoca mayor demanda de compra y por tanto precios más alto de compra
3 K 38
Quel #11 Quel *
#6 Para que construir vivienda protegida y que a los 4 años se lleve el mérito el siguiente partido en el Gobierno?

Creo que has dado en el clavo. Los partidos son incapaces de pensar a mas de 4 años vista.
Es lo único bueno de las dictaduras, como la china. Pueden hacer y hacen planes pensando con los beneficios a largo plazo.
2 K 39
Feindesland #3 Feindesland
Luego está el código técnico, que cada día lo encarece todo un poquito más...

Pero a ver quién habla de eso.
0 K 20
makinavaja #13 makinavaja
Porque hay demasiados amiguetes con constructoras... :troll: :troll:
0 K 12
#9 drstrangelove
Porque cuanto más caras, menos incentivos hay para construir. Y si encima no se construye VPO pues ya me dirás.
0 K 10
#17 okeil
Las VPO eran viviendas baratas porque tenían requerimientos técnicos muy bajos. Además se construían sobre terrenos públicos y se les imponían condiciones anti-especulación, como la imposibilidad de vender aprecio de mercado en un período muy largo de tiempo, ofreciendo el terreno en concesión, etc. Este último sistema. La finalización de esos períodos, o las ofertas de los ayuntamientos de adquirir el terreno en propiedad a precios de especulador, han acabado con ellas.
Y no se construyen más porque en primer lugar no hay oferta de terrenos para construcción de VPO (y eso es cosa de CCAA y Ayuntamientos).
0 K 10
#7 Perrota
Por que al PPPSOEVOX no le interesa.
0 K 10

menéame