La vivienda protegida iba a ser la solución, pero no despega: ¿por qué en España se construye cada vez menos pisos asequibles?

"Tenemos claro que tenemos que construir un parque público de vivienda asequible", defendía la ministra de vivienda. El problema es que una cosa son los anuncios y otra muy distinta la realidad. Porque España no solo arrastra un déficit histórico de vivienda pública y protegida, sino que en 2025 se está construyendo todavía menos que en 2024, pese a todos los mensajes políticos. La respuesta, según el propio sector, es clara: no salen las cuentas. "La vivienda protegida, al tener el precio limitado, encoge la rentabilidad a la mitad".