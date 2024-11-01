La vivienda protegida iba a ser la solución, pero no despega: ¿por qué en España se construye cada vez menos pisos asequibles?

"Tenemos claro que tenemos que construir un parque público de vivienda asequible", defendía la ministra de vivienda. El problema es que una cosa son los anuncios y otra muy distinta la realidad. Porque España no solo arrastra un déficit histórico de vivienda pública y protegida, sino que en 2025 se está construyendo todavía menos que en 2024, pese a todos los mensajes políticos. La respuesta, según el propio sector, es clara: no salen las cuentas. "La vivienda protegida, al tener el precio limitado, encoge la rentabilidad a la mitad".
Lo que haría falta es UNA constructora nacional, y UNA comercializadora nacional que gestione el alquiler y compra de todas las VPO's, construidas o no. Y quien quiera una vivienda de mercado libre, que la pague con mucho gusto.
Y mejor que lo que tenemos sería, pero vaya...
Y acaban en manos de gente a la que no le haría falta esa ayuda.
Entiendo que el concepto es ayudar a los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir viviendas con unos precios asequibles a sus posibilidades, pero si se venden las viviendas a los ciudadanos no tienes forma de ayudar a más (salvo que sigas construyendo
Sin embargo, si el estado mantiene el parque publico "siempre" estás ayudando
Estamos muy por debajo de la media europea (www.tomorrow-building.com/richest-european-countries-more-social-housi)
Es mucho mejor obligar a que los pequeños propietarios les hagan el trabajo sucio y se conviertan en heroes de la vivienda asequible topando la rentabilidad de sus alquileres.
Una curiosa marea de incentivar que haya más pisos de alquiler en el mercado que indirectamente provoca mayor demanda de compra y por tanto precios más alto de compra
Creo que has dado en el clavo. Los partidos son incapaces de pensar a mas de 4 años vista.
Es lo único bueno de las dictaduras, como la china. Pueden hacer y hacen planes pensando con los beneficios a largo plazo.
Pero a ver quién habla de eso.
Y no se construyen más porque en primer lugar no hay oferta de terrenos para construcción de VPO (y eso es cosa de CCAA y Ayuntamientos).