La vivienda se encareció un 13,9% al cierre de 2025, con importantes aumentos en islas y grandes ciudades

El precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 13,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, con 'Territorio insular' (+16,8%), 'Áreas metropolitanas' (+15,2%) y 'Capitales y grandes ciudades' (+14,6%) como los grupos con mayores aumentos durante el último año, según los datos de Tinsa by Accumin. La variación mensual de las categorías analizadas ('Capitales y Grandes Ciudades', 'Áreas Metropolitanas', 'Costa mediterránea', 'Islas' y 'Resto de Municipios') ha experimentado aumentos de entre 0,4% y 3,4% en términos nominales...
| etiquetas: vivienda , especulacion
El precio medio supera los máximos de la burbuja pero está a más de 10% de distancia por debajo de dichos máximos teniendo en cuenta la inflación.
El 83.1% votos a partidos con políticas liberales en vivienda.
Disfruten de lo votado.