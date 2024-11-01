edición general
6 meneos
16 clics
La vivienda se encareció un 13,9% al cierre de 2025, con importantes aumentos en islas y grandes ciudades

La vivienda se encareció un 13,9% al cierre de 2025, con importantes aumentos en islas y grandes ciudades

El precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 13,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, con 'Territorio insular' (+16,8%), 'Áreas metropolitanas' (+15,2%) y 'Capitales y grandes ciudades' (+14,6%) como los grupos con mayores aumentos durante el último año, según los datos de Tinsa by Accumin. La variación mensual de las categorías analizadas ('Capitales y Grandes Ciudades', 'Áreas Metropolitanas', 'Costa mediterránea', 'Islas' y 'Resto de Municipios') ha experimentado aumentos de entre 0,4% y 3,4% en términos nominales...

| etiquetas: vivienda , especulacion
5 1 0 K 61 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
Andreham #3 Andreham *
Has puesto la negrita donde no toca, melón.

El precio medio supera los máximos de la burbuja pero está a más de 10% de distancia por debajo de dichos máximos teniendo en cuenta la inflación.

Anda, me tiene en ignore #_1; eso no me lo esperaba lol
2 K 25
devilinside #6 devilinside
#3 Sorpresón en Las Gaunas
0 K 12
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y todos los grupos, a excepción de los municipios de interior, continúan sosteniendo crecimientos interanuales superiores al 10% en términos nominales. Además, de acuerdo con la compañía, el precio medio supera los máximos de la burbuja de 2007 en el grupo 'Islas' (+26%) y en 'Capitales y grandes ciudades' (+4%), aunque en términos reales (descontando el efecto de la inflación), todos los grupos se sitúan a más de 10% de distancia por debajo de dichos máximos.
1 K 13
#7 Perrota
Resultados elecciones generales 2023…

El 83.1% votos a partidos con políticas liberales en vivienda.

Disfruten de lo votado.  media
0 K 10
#10 Donald *
#4 #7 Exacto, a ver si votan a Trump de una vez  media
1 K 17
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
0 K 7
Andreham #4 Andreham
#2 Teniendo en cuenta quién gobierna en esas ciudades... se está disfrutando, sin duda. Sobretodo los caseros :troll:
0 K 8
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#4 los caseros encantados. La nueva ley de vivienda está dando sus frutos.
0 K 7
#5 Chiapela
#2 no volveré a votar nunca más al PSOE por ser un partido de falsa izquierda
1 K 25
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#5 harás bien. Ahora ya solo falta que se cree un partido de berdadera hizquierda.
0 K 7

menéame