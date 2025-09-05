edición general
La vivienda se encarece un 12,7 % en el segundo trimestre, su mayor alza en más de 18 años

El precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el segundo trimestre de este ejercicio, el mayor incremento en más de 18 años -desde el primer trimestre de 2007- según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8 % entre abril y junio, mientras que la nueva lo hizo un 12,1 %.

39 comentarios
#3 cunaxa
Está claro que el mercado no puede ofrecer la vivienda que necesita la sociedad.
Esta realidad es un palo para la gente partidaria del libre mercado.
#9 Grandpiano
#3 La construcción de vivienda no se rige por el libre mercado. Si no se construye toda la vivienda que se necesita es precisamente porque el Estado no permite construir libremente. Con la oferta así constreñida y la demanda subiendo por el incremento de población, pasan estas cosas.
#11 omega7767
#9 ¿para que construir mucho si puedes construir poquito, los precios suben por falta de vivienda y obtienes mucha más rentabilidad a lo construido?
Supercinexin #16 Supercinexin
#11 Les han pasado el nuevo mantra de que todo es por culpa del Estado que no deja a los sagrados Señores Privados construirnos a todos nuevas viviendas buenas, bonitas y baratas, y por eso y sólo por esa realidad irrefutable los precios suben.

Da exactamente igual que en la mayoría de países de Europa los precios no hagan más que subir, los pisos de todas las ciudades, pequeñas o grandes, ya son prohibitivos y accesibles sólo a millonarios o qué la juventud en países como Holanda lleven ya veinte años alquilando porque no pueden pagarse su propia vivienda.

A ellos les han dicho que es todo culpa del demasiado regularmiento estatista y ya está. No piensan. No les pidas pensar. Son los putos liberatas.
#20 cunaxa
#9 Si no se construye toda la vivienda que se necesita es precisamente porque el Estado no permite construir libremente.
Esto no es así. Las zonas en las que se construye dependen de los ayuntamientos.
Lo de construir sin medida es algo que ya se ha probado en España y que estamos escarmentados, dicho sea de paso. No bajaron los precios, estalló el sector y al final los españoles tuvimos que pagar esos pisos vía impuestos y la gente perdió sus casas.
Eso es lo que consiguió el libre mercado. Con esa clase de éxitos, quizá mejor atarlos en corto.
#26 Grandpiano *
#20 Los ayuntamientos forman parte del Estado.
El problema de la burbuja de 2008 fue financiero, no de que se construyesen muchas casas. Que se construyan muchas casas no tiene por qué ser un problema en sí mismo, y de hecho si la población crece a un ritmo de medio millón de personas al año como lo está haciendo, si las quieres alojar a todas no te queda otra que construir a manta. Que sí, que hay muchos pisos vacíos y bastantes AirBnB y tal, y se puede hacer mucho ahí, pero eso termina siendo…   » ver todo el comentario
#28 cunaxa
#26 Los ayuntamientos forman parte del Estado.
Y puedes participar. Cuando haya elecciones en tu ayuntamiento, ya sabes en qué fijarte para dar o cambiar tu voto.

El problema de la burbuja de 2008 fue financiero, no de que se construyesen muchas casas.
No se construían casas asequibles.

Yo no defiendo que se construya sin medida,
Me parece una posición racional.
Dragstat #14 Dragstat *
#3 es que los partidarios del libre mercado son los que se benefician de él, lo son mientras se lucran. Si cambian las tornas de repente les deja de gustar. Por eso están encantados extrayendo la renta de los pobres.

A los rentistas inmobiliarios les parecerá el mejor invento y a los inquilinos el peor. Luego están los del medio que tienen su vivienda y ya está que depende si le importan los demás algo o no.
Expat_Guinea_Ecuatorial #32 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 El mercado inmobiliario no tiene nada de libre, al menos en España por lo que no hay palo, si acaso mas argumentos a su favor
#34 cunaxa
#32 Si fuera totalmente libre, sería mucho peor, como todos sabemos.
Expat_Guinea_Ecuatorial #37 Expat_Guinea_Ecuatorial
#34 Quiza, pero el caso es que no tiene nada de libre a la hora de construir, los margenes son bastante estrechos, el proceso es largo, tedioso y caro
Incluso al a hora de comprar como propietario particular tambien hay que pagar una morterada de impuestos por lo que el estado es el principal interesado en que los precios esten altos para poder recaudar mas
#39 cunaxa
#37 por lo que el estado es el principal interesado en que los precios esten altos para poder recaudar mas

El estado no necesita buscar precios altos, que no es una empresa privada que se mueva por el beneficio. Se debe mover por el servicio al ciudadano, es decir, buscar precios bajos.
Si en tu ayuntamiento se guían por el mayor beneficio, haz lo que esté en tu mano para que cambie la corporación municipal, ya que no lo están haciendo bien.
shake-it #5 shake-it
#4 Antes de construir haría falta sacar al mercado las viviendas vacías. Y no estaría de más darle una vuelta a la posible restricción/prohibición de la inversión especulativa en vivienda. La vivienda no puede ser un producto de inversión.
elGude #8 elGude
#5 Viviendas vacías, viviendas sin terminar, ayudas a reformas para viviendas deshabitadas, control de airBNB ilegales y un largo etc.

Construir es una solución, no la única. Ni la más rápida.
BlackDog #18 BlackDog
#5 Si no se puede especular con la vivienda quien coño va a construir viviendas para no ganar un duro?
shake-it #25 shake-it *
#18 El Estado como promotor, por supuesto. La construcción es una cosa y la promoción es otra, creo que te estás confundiendo.
elGude #6 elGude
#4 Construir vivienda es algo que se tarda, mínimo unos 2 o 3 años y se puede hacer bien, o como hizo lo CAM.
#21 cunaxa *
#6 ¿ CAM ? ¿ Comunidad Autónoma de Murcia ? ¿ Ciudad Autónoma de Melilla ?
No entiendo.
elGude #22 elGude
#21 Comunidad Autonómica de Madrid. www.comunidad.madrid/
#23 cunaxa *
#22 Coincido con tu apreciación. En Madrid la vivienda no es asequible. La Comunidad de Madrid no lo hace bien.
elGude #24 elGude
#23 No, no lo ha hecho bien.
Chinchorro #10 Chinchorro
#7 ¿Porqué vas a ver llorar a los que tienen las casas alquiladas?
¿Los inquilinos se van a desintegrar de manera mágica?
shake-it #27 shake-it
#10 Cae el precio de la vivienda, bajan los alquileres pero no las hipotecas, no cubren gastos, se van a la mierda. Y yo con una pandereta dando saltitos.
Chinchorro #29 Chinchorro
#27 ¿Que bajan los alquileres por? ¿Tú crees que todo el mundo que alquila es porque no puede comprar?
Ui madre mía...
shake-it #35 shake-it
#29 No todos, pero a día de hoy, con los alquileres disparados y muy por encima de las cuotas de hipoteca, gran parte. No puede acceder a la compra porque no dispone de dinero para la entrada porque no puede ahorrar porque los alquileres están muy altos y así hasta el infinito.
Chinchorro #36 Chinchorro
#35 Quien vive en una habitación hoy no va a poder acceder a una hipoteca mañana.
shake-it #38 shake-it
#36 Tú saliste de casa de tus padres directamente con una hipoteca bajo el brazo?
millanin #2 millanin
Espero que cuando la nueva burbuja reviente, que reventará más tarde que temprano, el gobierno de turno no rescate de nuevo a los especuladores.
shake-it #7 shake-it
#2 Yo espero que se hundan en la miseria y gozaré viendo llorar tanto a los fondos como a los espabilados que tienen cuatro casas alquiladas.
#15 La_Prensa *
#2 yo también espero que reviente y, ojalá sea más pronto que tarde. Según está la cosa, y viendo las herencias de los baby boomers que irán heredando poco a poco, nos dirigimos a una sociedad en que la gente que no tenga vivienda va a estar muy jodida y por el bien de ellos espero que, de una vez, el gobierno legisle para hacer que la vivienda sea de verdad un derecho, no un bien de mercado, como dijo aquel.
Por los especuladores pues hay de todo, desde fondos de inversión, grandes propietarios o pequeños propietarios que tienen sólo una vivienda en alquiler como inversión porque no conocen otra forma de invertir.
Expat_Guinea_Ecuatorial #31 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 No es una burbuja, las subidas son resultado de la escasa oferta vs el incremento de poblacion. Mira cuantas viviendas se construyen al año y mira en cuanto aumenta la poblacion
#1 La_Prensa
Quizá demasiado escueta la noticia.
La pregunta del millón, ¿Algún día reventará esto?
Y bola extra, ¿alguien cree que sin la acción de un gobierno (alguien que legisle) el precio va a dejar de aumentar de esta forma?
#4 cunaxa
#1 ¿alguien cree que sin la acción de un gobierno (alguien que legisle) el precio va a dejar de aumentar de esta forma?
Al revés: las comunidades autónomas y ayuntamientos pueden hacer políticas para conseguir que los precios bajen y se sitúen en unos valores normales y asumibles por la población.
Es tan fácil como construir vivienda asequible.
#13 La_Prensa
#4 quizá no he formulado bien la pregunta. Lo que quiero decir es que si se deja el tema vivienda sin legislar los precios no harán más que aumentar, así que más o menos decimos lo mismo.
Otra cosa es cómo se legisle. Hay, por ejemplo muchas viviendas vacías, pero no donde está la demanda.
BlackDog #17 BlackDog
#1 Precisamente mucha de la culpa de que aumente el precio es de los políticos, no construyen vivienda pública y han puesto mil trabajas para que las empresas privadas puedan construir
#19 CosaCosa
la vivienda vacía, por lo general, es de particulares, que no la sacan porque o bien no les apetece ponerla en alquiler o bien quieren sacar dinero y deciden poner en venta a un precio altísimo.

La codicia no es solo de las empresas
#30 omega7767
#19 a mi no me tiene sentido que las empresas puedan comprar vivienda

por cierto, los bancos tienen mucha vivienda vacía, no solo los particulares. De ahí radica el problema de los okupas, que principalmente okupan vivienda de bancos
Mikhail #33 Mikhail
#19 Las empresas también son particulares. Y normalmente son las que tienen poder de adquisición de activos suficiente para manipular los precios de mercado.
Oilegor #12 Oilegor
Vamos como un cohete.
