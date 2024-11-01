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Vito, te dejarán solo

Vito, te dejarán solo

Quienes hemos tratado –poco o mucho– con situaciones donde un profesional se vende a un postor sabemos que hay conceptos que pueden estar esperando a Vito, como el de muñeco de trapo o cabeza de turco. Estos suprapoderes acostumbran a exprimir todo el potencial destructivo para acabar arrojando a la basura a la marioneta de turno cuando ya no sirve. Y esa historia está empezando a suceder.

Además, Vito no actúa desde una posición independiente. No es un comunicador incómodo, sino un siervo. Las persecuciones siempre tienen una dirección...

| etiquetas: vito quiles , opinión
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3 comentarios
7 0 0 K 76 Ardilléame
wildseven23 #1 wildseven23
El señor Zoppellari terminará en la cárcel o, como indica el texto, desacreditado y vendido sin haber siquiera cumplido los 30 años. Si piensa que sus amos le van a seguir apoyando incluso cuando su labor de enmierdar todo termine, es que es más tonto de lo parece.
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#3 vGeeSiz
#1 esto es una predicción o un deseo?
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tul #2 tul
igual le regalan un periodico como a su coleguita pedro jeta ramirez
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menéame