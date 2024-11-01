Vito, te dejarán solo

Quienes hemos tratado –poco o mucho– con situaciones donde un profesional se vende a un postor sabemos que hay conceptos que pueden estar esperando a Vito, como el de muñeco de trapo o cabeza de turco. Estos suprapoderes acostumbran a exprimir todo el potencial destructivo para acabar arrojando a la basura a la marioneta de turno cuando ya no sirve. Y esa historia está empezando a suceder.



Además, Vito no actúa desde una posición independiente. No es un comunicador incómodo, sino un siervo. Las persecuciones siempre tienen una dirección...