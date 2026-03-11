Visto en EuroNews: La revolución de las energías renovables en España [ENG]

Dicen que "desde 2019, España ha duplicado su capacidad eólica y solar añadiendo más de 40 GW, más que cualquier otro país de la UE, excepto Alemania, cuyo mercado eléctrico duplica el tamaño del español. Como resultado, la fluctuación constante del precio del gas, que aumentó un 55 % al día siguiente del inicio de la guerra con Irán y ha seguido subiendo no afectó tanto a España, y sus facturas energéticas se encuentran entre las más bajas de Europa." Pero sin inversión, una red eléctrica obsoleta y apagones, cómo estarán los que están peor..