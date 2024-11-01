El colapso de la red eléctrica se agrava: el 85% de los nudos de demanda ya está saturado en octubre

Según la actualización de octubre de los mapas de capacidad de acceso para la demanda, publicada por las empresas distribuidoras, el 85% de los nudos del sistema se encuentra ya saturado. En concreto, el 84,78% de los puntos analizados presentan una capacidad firme disponible igual a cero, lo que impide la conexión de nuevos consumidores industriales o de servicios. La situación se agrava especialmente en Salamanca y Sevilla, donde todos los nudos registran saturación total.