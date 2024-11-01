edición general
El colapso de la red eléctrica se agrava: el 85% de los nudos de demanda ya está saturado en octubre

Según la actualización de octubre de los mapas de capacidad de acceso para la demanda, publicada por las empresas distribuidoras, el 85% de los nudos del sistema se encuentra ya saturado. En concreto, el 84,78% de los puntos analizados presentan una capacidad firme disponible igual a cero, lo que impide la conexión de nuevos consumidores industriales o de servicios. La situación se agrava especialmente en Salamanca y Sevilla, donde todos los nudos registran saturación total.

shinjikari #2 shinjikari
El colapso de la red eléctrica española sigue avanzando.

Madre de Dios...que medios nos tenemos que tragar.
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 Siguen con la psicologia del miedo para que gastemos dinero en provisiones y echemos la culpa al menos culpable de todo esto, al gobierno.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#6 el menos culpable de todo esto. Así, sin avergonzarte.
obmultimedia #12 obmultimedia
#10 Las empresas energeticas son privadas, parte de REE es publica, la otra parte no, la gran mayoria de la red se ha mantenido con fondos privados y de las cuotas de los abonados.
Si, el gobierno es el menos culpable, Si hay que echar la culpa a alguien, echasela a Aznar que privatizó Endesa.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 a Franco mejor.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya va siendo hora de derogar el artículo 11 del RD 1047/2013 que limita las inversiones en las redes al 0,065% del PIB
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13766
ChatGPT #4 ChatGPT *
#1 o subir el PIB... metimos las putas y las drogas, igual deberíamos meter la corrupción (duplicaríamos el PIB quizá), total puestos a torticear más los números :troll:
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#4 en realidad, gran parte de esa corrupción va a parar a putas, así que sería como sumarlo dos veces.
#17 cunaxa
#4 En el PIB va cualquier transacción comercial, formal o informal, no solo las putas y las drogas.
Es así en todos los países.
ChatGPT #18 ChatGPT *
#17 no, no es así. Se han incluido en cierto momento. No en todos los países ni en todos los momentos es así.

Edit, de mi homònimo:


En España, la prostitución se introdujo en el cálculo del PIB en 2014, siguiendo una directiva de Eurostat (Reglamento UE nº 549/2013 del Sistema Europeo de Cuentas, SEC-2010). Desde entonces, el INE incluye estimaciones de la prostitución, el tráfico de drogas y el contrabando dentro de la economía “no observada”.

En otros países europeos:
 • Reino Unido,…   » ver todo el comentario
#19 cunaxa
#18 No en todos los países ni en todos los momentos es así.
En la UE sí es así, que vamos a la par todos.
Y es normal que sea así. Es lo que se quiere medir.
No me pienso leer cosas de chatgpt. Esa herramienta es algo que escupe información con un algoritmo que no garantiza su fiabilidad y los lectores debemos trabajar para saber si es verdad o no. Es de mal gusto que me pongas a trabajarr cuando he tenido la amabilidad de informarte de algo que no sabías.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues como pase en invierno un dia de fresquete o tiempo regulero...
arariel #7 arariel
#5 Mantita, sofá, botella Fundador y a tope con la COPE. :troll:
#14 diablos_maiq
#11 La noticia habla de que se está llegando a la máxima capacidad (con crecimientos como el de Cantabria, que registra un 11% más de nudos ocupados que en septiembre, y en Barcelona, donde el crecimiento alcanza el 8%), y va y suelta:

Las distribuidoras, que están obligadas a actualizar mensualmente estos mapas de acceso, constatan una nueva contracción de la capacidad de la red.

Sensacionalismo puro y duro.
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
#16 No has entendido nada, en el 85% de las zonas no se puede instalar nada nuevo, porque sus nudos están saturados.

Vas a instalar una fábrica en Sevilla y no puedes.
Tendras que montarla en Teruel que es donde hay nudos libres.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
@juvenal Donde está el sensacionalismo si el problema es tan grave que el gobierno y la CNMC han pedido que se actualicen los mapas de disponibilidad todos los meses.

Y no cada año como era antes
shinjikari #8 shinjikari
#3 El sensacionalismo está en la redacción de la noticia, no en el hecho noticiable en sí, que lo es. Por favor, seamos honestos.
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Pues se ve que no has leído la noticia
#16 cunaxa
#3 Donde está el sensacionalismo
¿ No lo ves tú mismo ? De tener un 15% libre en el nodo que menos a tener un colapso hay un abismo.
#15 cunaxa
Esto ya salió por aquí hace tiempo.
