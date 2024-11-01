edición general
5 meneos
21 clics
La visión del mundo de Stephen Miller, en sus propias palabras. (Eng)

La visión del mundo de Stephen Miller, en sus propias palabras. (Eng)

«Si fueras el dictador de un país pobre con una alta tasa de criminalidad, ¿no enviarías a tus delincuentes a nuestra frontera abierta?», declaró Stephen Miller a los periodistas en la recta final de la campaña de regreso de Trump en 2024.

| etiquetas: stephen miller , eeuu , trump
4 1 0 K 68 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
karakol #4 karakol
La visión del mundo del nazi calvorota ya nos la conocemos.

Si vas a copiar está feo no referenciar las fuentes originales.  media
1 K 32
pingON #1 pingON *
sólo se que el fascismo no razona, sólo se le combate con el paredón.

Todos los intentos diplomáticos de la segunda guerra mundial FRACASARON igual que lo van a hacer ahora

Todos los ABUSONES del colegio "dejan" de serlo cuando les dan la primera hostia de su vida.
Y estos ABUSONES, parece que no han recibido las suficientes HOSTIAS
1 K 31
maspipinobreve #5 maspipinobreve
#1 No hay que decirles que los mandas al paredón, sino que los envías a una residencia de Madrid, y ya la tiparraca se encarga de ellos.
0 K 6
#3 z1018
¿Cómo se envía a los delincuentes a la frontera con otro país?, ¿hay un chat en Telegram de delincuentes administrado por el presidente del país o quizás una notificación electrónica?
1 K 19
Powertrip #8 Powertrip
¿por qué ponen una foto de Luis Rubiales?
0 K 9
#9 Poligrafo
Supremacista con complejitos.
0 K 8
#6 carraxe
¿Este trozo de mierda es la versión ridícula de Goebbels o es peor aún?
0 K 7
maspipinobreve #2 maspipinobreve *
Tio más feo, no tiene ningún futuro, afortunadamente. Pero tiene cara de peligroso.
0 K 6
maspipinobreve #7 maspipinobreve *
#2 Matar por feo está muy mal. O se puede?
0 K 6

menéame