El virus de la peste porcina africana no se ‘escapó’ del laboratorio

Acaba de publicarse el informe inicial sobre los pormenores del brote, realizado por el Comité Científico Asesor del MAPA. En él se analizan las posibles causas de la entrada del virus, su evolución y las medidas a adoptar para su contención. Dicho informe es preliminar y no permite conocer con certeza el origen del patógeno, pero sí documenta la caracterización molecular y sugiere algunas conclusiones que permiten responder a preguntas tan interesantes como si se originó por una liberación accidental desde un centro de investigación.
| etiquetas: peste porcina , cataluña , virus
El titular no dice lo mismo.
El titular dice que no salió del laboratorio
La entradilla, que no se puede saber de dónde viene
Y la noticia, dice que no se sabe de dónde viene, pero que se sabe que no coincide con las cepas que posee ese laboratorio
Sobre el origen dice que es desconocido de momento, pero confirman que no es el laboratorio.