El virus de la peste porcina africana no se ‘escapó’ del laboratorio

Acaba de publicarse el informe inicial sobre los pormenores del brote, realizado por el Comité Científico Asesor del MAPA. En él se analizan las posibles causas de la entrada del virus, su evolución y las medidas a adoptar para su contención. Dicho informe es preliminar y no permite conocer con certeza el origen del patógeno, pero sí documenta la caracterización molecular y sugiere algunas conclusiones que permiten responder a preguntas tan interesantes como si se originó por una liberación accidental desde un centro de investigación.