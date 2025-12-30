edición general
2 meneos
5 clics
Los análisis genéticos sugieren que el virus de la peste porcina no salió del laboratorio de la Generalitat que estaba a cientos de metros

Los análisis genéticos sugieren que el virus de la peste porcina no salió del laboratorio de la Generalitat que estaba a cientos de metros

Los patógenos con los que se experimentaba en el centro científico catalán no coinciden con los que han matado a 29 jabalíes, según una primera comparativa no concluyente

| etiquetas: peste porcina , generalitat , virus , universidad
2 0 0 K 27 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
ChatGPT #1 ChatGPT
VAya cachualidad, un informe de parte dice que el laboratorio que maneja ese virus a pocos metros del brote original, no tiene nada que ver. Jaja
0 K 11
makinavaja #2 makinavaja
Pues nada, si ese virus no existe como tal en la naturaleza, estamos frente a un milagro como el de la virgen maría y el palomo!!!! :troll: :troll: :troll:
0 K 11

menéame