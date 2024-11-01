Violan a una mujer cuando paseaba a sus perros en un parque de Montjuïc, Barcelona: Mossos busca al agresor

Los Mossos d'Esquadra están investigando una violación que tuvo lugar la semana pasada, supuestamente, dentro de los jardines de Mossèn Costa i Llobera, en Montjuïc, Barcelona. Una mujer de 45 años denunció que el viernes, 13 de febrero, mientras paseaba a sus perros por el parque, alguien la agarró del cuello, la tiró al suelo y la agredió sexualmente. Según el testimonio de la víctima, se trata de un hombre de origen magrebí