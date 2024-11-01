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Villán de Tordesillas, donde el alcalde no ha conseguido el voto de su propio hijo: "El PP es un partido de izquierdas"
El joven ha destacado que 'hay que acabar con los asesinos de mujeres' y ha asegurado que las leyes actuales son demasiado laxas
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#2
Milmariposas
Igualico, igualico que los unga-unga de Puerto Hurraco...
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#4
josde
Vamos que el niño voto a Vox.
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#1
YSiguesLeyendo
hay una expresión que era muy popular en los 90: "la España profunda". pues deberían hacer más entrevistas y reportajes como éste y sacarla a la luz. ahora se ha cambiado por lo de "la España vaciada". pues por algo será, no? quién va a querer vivir con semejantes personajes de vecinos? lo dicho, la España vaciada no es más que la España profunda de los 90 con un blanqueo de victimismo y electoralismo rancio
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#3
wildseven23
Ostia puta, qué nivel
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autonomator
Yo era un tonto, y lo que he visto me ha hecho dos tontos.
Calderón de la Barca
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#5
Saville
Ostras, no he podido terminar de ver el video. Al señor le cuesta arrancar cada sílaba que suelta.
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#6
txutxo
El alcalde del municipio, José Vidal Adalias, ha comentado los resultados: "Es un pueblo que yo creo que es de derechas".
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