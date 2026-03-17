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Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis

Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis

El proyecto, impulsado por el sector a nivel nacional, supondrá una inversión de más de 120.000 euros en la que cada central pondrá su parte. Al igual que la plataforma de la multinacional, el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Blyr, además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido, algo especialmente valioso.

| etiquetas: taxi , blyr , app , vigo , españa
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10 comentarios
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Benzo #4 Benzo *
#1 Pues es otra app. :-P

#3 Si, pero entiendo que se destaca por ser nacional. "Los taxistas de Vigo lanzan Blyr, su propia aplicación «idéntica a Uber»"

No está diciendo que sea la primera app de estas características.
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Ferran #5 Ferran
#4 120.000€ de inversión es calderilla para una app para competir con Uber…
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Benzo #7 Benzo *
#5 Y ya no es tanto la app, sino además el servicio que se ofrezca, número de vehículos disponibles y tarifas.
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Cidwel #8 Cidwel
#5 si, de hecho es sorprendemente poco. Tiene pinta de llegar a ser completamente inutil. Me sorprendería si funciona bien con ese coste
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wildseven23 #6 wildseven23
#4 Toda la razón. Elegir entre Uber y los taxistas es como escoger susto y muerte. Si esto mejora la transparencia, genial.
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wildseven23 #3 wildseven23
Pero si hay varias así ya, ¿no?
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Si, 1taxi es una de ellas
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elparches #2 elparches
Cómo funciona: Al igual que la plataforma de la multinacional, el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Blyr, además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido, algo especialmente valioso para programar posibles traslados al aeropuerto para coger un avión un día concreto o

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ExLibris #9 ExLibris
En Madrid los paran brazo en alto, impasible el ademán.
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menéame