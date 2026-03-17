Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis

El proyecto, impulsado por el sector a nivel nacional, supondrá una inversión de más de 120.000 euros en la que cada central pondrá su parte. Al igual que la plataforma de la multinacional, el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Blyr, además, no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido, algo especialmente valioso.