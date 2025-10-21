El vídeo de Vivienda que incendia las redes es parte de una campaña que costó 660.000 € El Ministerio de Isabel Rodríguez contrató en mayo a una agencia para hacer una serie de vídeos que promocionaran su política urbanística. En 2024, Vivienda fue el Ministerio con peor ejecución de fondos UE
Aquí uno de los 60s que se siente ofendido!
que sí, que no tiene competencias... solo la de quemar dinero en publi, por lo visto
En Andalucia el cribado de cáncer de mama, es poco más que publicidad, si no llega a ser por la denuncia de la Asociación AMAMA, no se entera nadie del homicidio por inacción. O cuando el PSOE anuncia el decreto de embargo de armas a Israel es una tomadura de pelo porque tiene un asterisco para que sigan pasando armas a Israel;... es lo que critica Iglesias al PSOE, que no hacen las cosas de verdad: www.meneame.net/m/actualidad/iglesias-avisa-psoe-solo-les-apoyaran-ir-
Un ejemplo son los protocolos de la vergüenza de Madrid. Desde el gobierno se dieron unas pautas, en Madrid tomaron decisiones con el resultado que todos conocemos.
O los que vicien en piso compartidos, si no es por el vídeo, no sabrían que no viven en un ático de 4 habitaciones para ellos solos
Vaya golpe de realidad se han llevado!
Vaya golpe de ironía, eh
Total, tampoco tenemos ministerio de televisores, si hay que dejarlo en manos del sacrosanta mercado, que se quiten la careta y ya está, al menos nos ahorramos sus sueldos.