edición general
10 meneos
49 clics
El vídeo de Vivienda que incendia las redes es parte de una campaña que costó 660.000 €

El vídeo de Vivienda que incendia las redes es parte de una campaña que costó 660.000 €

El vídeo de Vivienda que incendia las redes es parte de una campaña que costó 660.000 € El Ministerio de Isabel Rodríguez contrató en mayo a una agencia para hacer una serie de vídeos que promocionaran su política urbanística. En 2024, Vivienda fue el Ministerio con peor ejecución de fondos UE

| etiquetas: despilfarro
8 2 1 K 78 politica
17 comentarios
8 2 1 K 78 politica
Garbns #3 Garbns
Más caro que lo que se gastaron en las famosas Kelifinders

es.wikipedia.org/wiki/KeliFinder

Para los que no tienen canas:

www.youtube.com/watch?v=uVLQ6OzNvfI
3 K 41
Robus #8 Robus
#3 ¿2006-2007 y hablas de canas?

Aquí uno de los 60s que se siente ofendido! :-D
2 K 35
Garbns #11 Garbns *
#8 A ver, han pasado casi 20 años, sé que la mayoría rondamos ~40 pero alguno habrá que ni le suene porque le pilló siendo muy niño o no era ni proyecto de meneante todavía :-D
1 K 22
ChatGPT #1 ChatGPT *
mucho mejor gastar 660.000 euros en un video para recibir votos, que usarlos para una parte de una promoción de vivienda social...

que sí, que no tiene competencias... solo la de quemar dinero en publi, por lo visto
2 K 34
#13 tierramar *
En esto se está convirtiendo la gestión politica del PPSOE: pura propaganda, el PP en los incendios, los fondos de prevención europeos los invirtió en publicidad institucional en lugar de en prevenir.
En Andalucia el cribado de cáncer de mama, es poco más que publicidad, si no llega a ser por la denuncia de la Asociación AMAMA, no se entera nadie del homicidio por inacción. O cuando el PSOE anuncia el decreto de embargo de armas a Israel es una tomadura de pelo porque tiene un asterisco para que sigan pasando armas a Israel;... es lo que critica Iglesias al PSOE, que no hacen las cosas de verdad: www.meneame.net/m/actualidad/iglesias-avisa-psoe-solo-les-apoyaran-ir-
0 K 17
sleep_timer #17 sleep_timer
#16 Si claro, los votontos luego dirán "Perrosanxe no hace viviendas"
0 K 12
sleep_timer #5 sleep_timer
Ministerio sin competencias, estupendo.
0 K 12
ChatGPT #9 ChatGPT
#5 pero con presupuesto
0 K 10
Chinchorro #14 Chinchorro
#5 Competencias tienen. Otra cosa es que las ccaa se las pasen por el forro.
0 K 11
sleep_timer #15 sleep_timer
#14 Si, tienen las competencias de decirle a los otros que si les viene bien hagan algo, eso y nada es lo mismo.
0 K 12
Chinchorro #16 Chinchorro *
#15 Vale, pero si desde el central te dicen que hagas una cosa y tú no la haces, para mi queda claro dónde está el problema.
Un ejemplo son los protocolos de la vergüenza de Madrid. Desde el gobierno se dieron unas pautas, en Madrid tomaron decisiones con el resultado que todos conocemos.
0 K 11
Catacroc #4 Catacroc
Poco me parece para el excelente resultado que esta consiguiendo. Desde las Kelly Finders no habia visto algo tan acertado como campaña. Esta consiguiendo lo que se esperaba, que la gente se de cuenta del problema.
0 K 9
ChatGPT #6 ChatGPT *
#4 sin duda, la gente que está pagando 1200 euros de alquiler no se habían dado cuenta del problema.
O los que vicien en piso compartidos, si no es por el vídeo, no sabrían que no viven en un ático de 4 habitaciones para ellos solos

Vaya golpe de realidad se han llevado!
2 K 27
Sisimio #10 Sisimio
#6 Pues sobre la no financiación de la Ley ELA no se deja de informar... Supongo q los pacientes de la maldita esclerosis, ni idea tienen de q aún no disponen del dinero necesario para atenderles.

Vaya golpe de ironía, eh
0 K 6
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
Al ritmo que van las cosas, el chabolismo tercermundista es el futuro de España
2 K 8
Wachoski #12 Wachoski
si no tiene competencias y no pueden hacer nada,.... Al menos, que cierren ese ministerio y a otra cosa.

Total, tampoco tenemos ministerio de televisores, si hay que dejarlo en manos del sacrosanta mercado, que se quiten la careta y ya está, al menos nos ahorramos sus sueldos.
0 K 7

menéame