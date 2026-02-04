·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9206
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7204
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6047
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
6091
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8241
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
más votadas
500
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
445
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
610
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
649
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
339
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
48
clics
VÍDEO | Maestre incendia el debate sobre la vivienda: “Ha nacido un nuevo colectivo vulnerable, el pequeño rentista"
El periodista critica en Al Rojo Vivo el discurso que presenta a los pequeños propietarios como vulnerables y defiende que el rentismo no debe ser un colectivo a proteger ...
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
rentismo
6
2
1
K
80
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
80
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pertinax
*
Lo compro. Entonces, que se les grave más el negocio para desincentivarlo, no que se les obligue a asumir cargas sociales que son responsabilidad del Estado a precio cero y gastos a su cargo, lo cual es un despropósito.
8
K
98
#3
Nastar
#2
tal cual
0
K
7
#4
Drazul
#2
el problema es que es muy sencillo hacerlo en negro.
Hay montones de contratos en negro.
Los contratos son legales, pero no se declaran los beneficios
0
K
10
#22
Nastar
#4
como dueño de un piso alquiado te digo que hay que tener pocas luces para alquilar en negro.
Se declara sibre el 40% de los ingresos y sobre ese 40 se quitan todos los gastos (seguros, ibis, cominidad...)
En un alquiler de 1000 al mes estamos hablando de un 20% sobre unos 4000€
El que se arriesgue a quedar todavia mas desprotegido por 800 miseros euros se merece lo que le pase
0
K
7
#21
YeahYa
#2
toda la razon
0
K
20
#5
Lamantua
Hay Maestre hay meneo.
2
K
39
#6
Jacusse
Ya se sabe que parecer víctima es la aspiración máxima hoy.
PS: Atentos, que escribí "parecer" y no "ser".
1
K
22
#1
curaca
Cada vez que uno de estos ácratas abre la boca, los grandes tenedores de vivienda se frotan las manos...
1
K
20
#18
Supercinexin
#14
¿Te das cuenta de que, si se cumpliera la Constitución, no existiría este problema de gente que no tiene casa porque hay especuladores?
0
K
18
#12
Supercinexin
#11
Nadie tendría que ceder su vivienda a nadie. El Estado debería encargarse, como manda la Constitución Española, de construir vivienda necesaria para la ciudadanía.
Es sencillísimo, y mira que os cuesta y buscáis trescientos pies al gato.
0
K
18
#14
DeDerechasYOle
#12
¿O sea que no ves mal que haya grandes tenedores que especulan con la vivienda, no?
0
K
6
#8
DotorMaster
Pues quizás "colectivo vulnerable" no sea la denominación más acertada, pero creo que si a los pequeños propietarios no se les da ciertas garantías es una causa que tensiona el mercado, y existirá menor oferta precisamente por eso, por la inseguridad de los propietarios que no quieren arriesgar.
1
K
17
#15
meroespectador
Yo creo que todo el debate es artificial, si te metes a arrendar un piso eres un empresario y la morosidad empresarial existe y es más o menos igual al tema de la morosidad de los alquileres. Es un negocio y tiene sus reglas, nada más. Si lo alquilas por 600 en lugar de 1000 hay muchas menos posibilidades de que tu arrendador caiga en impagos.
2
K
17
#23
Nastar
#15
perdona, el.problema no es la morosidad, riesgo que se asume, es que el gobierno decida prohibir la ejecucion del desahucio, a cuenta de una pandemia de hace 6 años.
0
K
7
#13
DoñaBot
Hay Maestre, hay vergüenza ajena
1
K
14
#16
pirat
#13
Tengo olfato para los idiotas, que en muchos casos parecen infiltrados, y este tío siempre me ha olido mal.
0
K
8
#10
Andreham
Me parece bastante meada fuera de tiesto atacar a unos mindundis simplemente porque son más y son débiles y por tanto se les puede "castigar" easy y sacar bastante por simple cantidad.
Por otro lado, son empresarios y como tales saben a lo que se meten. Y no comercian con bienes de mercado sino con bienes esenciales y, lo más importante, limitados físicamente.
Por lo tanto, algo de presión deben tener.
1
K
14
#19
surco
*
#10
En un país desarrollado no deberías exponerte a que te cambien las reglas del juego a medio partido. Eso se llama inseguridad jurídica y pasa en países poco avanzados. En cuanto a los bienes esenciales. Ese no es el punto. La comida es un bien esencial, debemos joder a nuestro frutero por especulador? porque hace lo mismo que un casero, accede a un mercado al que tu no puedes acceder ( compra al mayor) y te lo acerca a otro al que tu si puedes acceder ( compra minorista y de cercanía), o…
» ver todo el comentario
1
K
18
#20
pirat
*
Si tuviera que alquilar, antes vendería.
En un mal momento, lo tuve que hacer al separarme y quedarme sin trabajo, teniendo que vivir con mi madre y la acabé vendiendo para comprarme en la que vivo y lo recuerdo desagradablemente; la casa hecha una mierda, el inquilino dando problemas para irse después de años de no subirle el precio llegando a bajárselo, con el contrato vencido y avisado con la antelación requerida. No lo volvería a hacer y las experiencias de terceros me lo confirman.
No…
» ver todo el comentario
0
K
8
#7
acido303
Una pobre persona que sólo tiene dos viviendas hay que protegerla y darla subvenciones porque si no se extinguirían.
0
K
6
#9
SuperMichiron
#7
Pobrecitos
0
K
9
#11
DeDerechasYOle
#7
#9
¿ Que pensáis de El Gran Wyoming? No parece muy interesado en ceder sus viviendas a colectivos vulnerables
0
K
6
#17
daniMate
#7
pues no hay ni que protegerla ni que castigarla.
La vivienda es un derecho, claro. Pero ese derecho no debe correr en las espaldas de un particular.
De e hacerse cargo el estado.
Si el Estado considera que el inquilino no debe pagar el alquiler, que lo pague el Estado.
Porque el dueño de la casa no tiene porqué cargar con todo el derecho del inquilino de su bolsillo.
Porque ? Por tener una casa y haberla puesto en alquiler?
No parece justo
El derecho de unos es la obligación de otros, como el derecho lo concede el Estado, que se haga cargo el estado de esos gastos.
1
K
17
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay montones de contratos en negro.
Los contratos son legales, pero no se declaran los beneficios
Se declara sibre el 40% de los ingresos y sobre ese 40 se quitan todos los gastos (seguros, ibis, cominidad...)
En un alquiler de 1000 al mes estamos hablando de un 20% sobre unos 4000€
El que se arriesgue a quedar todavia mas desprotegido por 800 miseros euros se merece lo que le pase
PS: Atentos, que escribí "parecer" y no "ser".
Es sencillísimo, y mira que os cuesta y buscáis trescientos pies al gato.
Por otro lado, son empresarios y como tales saben a lo que se meten. Y no comercian con bienes de mercado sino con bienes esenciales y, lo más importante, limitados físicamente.
Por lo tanto, algo de presión deben tener.
En un mal momento, lo tuve que hacer al separarme y quedarme sin trabajo, teniendo que vivir con mi madre y la acabé vendiendo para comprarme en la que vivo y lo recuerdo desagradablemente; la casa hecha una mierda, el inquilino dando problemas para irse después de años de no subirle el precio llegando a bajárselo, con el contrato vencido y avisado con la antelación requerida. No lo volvería a hacer y las experiencias de terceros me lo confirman.
No… » ver todo el comentario
¿ Que pensáis de El Gran Wyoming? No parece muy interesado en ceder sus viviendas a colectivos vulnerables
La vivienda es un derecho, claro. Pero ese derecho no debe correr en las espaldas de un particular.
De e hacerse cargo el estado.
Si el Estado considera que el inquilino no debe pagar el alquiler, que lo pague el Estado.
Porque el dueño de la casa no tiene porqué cargar con todo el derecho del inquilino de su bolsillo.
Porque ? Por tener una casa y haberla puesto en alquiler?
No parece justo
El derecho de unos es la obligación de otros, como el derecho lo concede el Estado, que se haga cargo el estado de esos gastos.