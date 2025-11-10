edición general
15 meneos
53 clics
VÍDEO | Feijóo, al presidente de Melilla: "No sé qué te da tu mujer pero cada día estás mejor"

VÍDEO | Feijóo, al presidente de Melilla: "No sé qué te da tu mujer pero cada día estás mejor"  

La frase machista de Feijóo en Melilla se viraliza y eclipsa su promesa de “europeizar” la ciudad autónoma ...

| etiquetas: feijóo , melilla
13 2 4 K 116 actualidad
27 comentarios
13 2 4 K 116 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Igual no me he enterado pero ¿alguien me puede decir dónde está el machismo en esa frase? Que no digo yo que sea la mejor del mundo pero ¿machista?
#3 Tensk
Igual no me he enterado pero ¿alguien me puede decir dónde está el machismo en esa frase? Que no digo yo que sea la mejor del mundo pero ¿machista?
5 K 62
#5 j-light
#3 Nada, pero bueno, algo hay que decir. Es la típica frase que se dice en muchos contextos para decirle a alguien que tiene buen aspecto y alagar a otra persona por el camino, que seguramente también conozca.
2 K 32
#7 Tensk
#6 #5 Entiendo, entonces o los tres somos unos pollaviejas pollaheridas falocéntricos machistas heteropatriarcas opresores o estamos en lo cierto.

Gracias, gracias.
1 K 21
#14 j-light
#7 En el orden de cosas actual, somos todolochungoymalo 100%. Y también estamos en lo cierto :hug:
0 K 10
#16 Tensk
#14 Ah, que no era un EXOR, vale, vale, tomo nota. :roll:
0 K 11
#18 j-light
#16 La lógica del mundo actual no se desarrolla en un único plano, sino en múltiples, paralelos y por ello desconectados, haciendo posible este milagro de ser mu chungos y tener algo de razón.
0 K 10
#19 Tensk
#18 El té de las 5 iba cargado ¿eh?
0 K 11
#24 j-light *
#19 Pues mira, quedan 20 minutos para que sean las 17 aquí donde estoy. Menos mal que dejo el chiringuito {0x1f3b5} {0x1f3b6} por hoy y no te voy a dar más la lata después del café que me voy a tomar según me levante. Ha sido un día duro, sí.

¡Buena tarde! {0x1f37b} {0x1f37b}
0 K 10
vicvic #6 vicvic
#3 no hay machismo por ningún lado, es una frase de colegueo simplemente. El único delito es que la ha dicho Feijoo, nada más. Luego si eres socialista puedes decir que eres feminista aunque hags todo lo contario, como Abalos y a los mismos le parecerá muy bien :troll:
1 K 22
johel #8 johel *
#3 machismo no se, pero es una estupidez digna de un cuñao en la barra de un bar y no de alguien que no es presidente porque no quiere... espera, si, si le queda perfecta... le viene como sobre al bolsillo.
3 K 54
#10 Tensk
#8 Es que eso no lo discuto, ya he dicho que no es la mejor frase del mundo. Le podría preguntar lo mismo de otra manera, aunque de todos modos nos la estamos cogiendo con papel de fumar.

Pero ¿machismo? si es lo que ya he dicho veces, si todo es machismo entonces nada lo es.
0 K 11
#23 mrM4
#8 pues igual le da un acceso privado e ilegal a una playa como a él. Poder disfrutar del mar rejuvenece mucho :troll:
0 K 11
estemenda #11 estemenda *
#3 Lo que es innegable es que se mete en arenas movedizas por encima de sus posibilidades.
0 K 11
#12 Tensk
#11 En este caso no creo que sea por voluntad propia sino que los ofendiditos de siempre están a la que salta buscando contenido donde no lo hay.

Que es Feijoolipto I, coño, no habrá cosas que decir de él para ponerlo a parir y que sean verdad.
0 K 11
estemenda #25 estemenda *
#12 Aunque reconozco que le tenemos ganas, no es de negar lo desubicada que resulta su habilidad discursiva a menudo. Espero verle en un cameo en la saga Torrente como a su predecesor.
www.meneame.net/m/cultura/cameo-definitivo-mariano-rajoy-aparecera-tor
0 K 11
#13 XXguiriXX
#3 El machismo está en dar a entender que una mujer puede hacerte mejor en algo. Persona, hombre, profesional, salud, etc. Implica un enfoque utilitarista, que a su vez implica que hay mejores y peores mujeres. Y considerando que ese mejor o peor depende de los hombres, el comentario es machista. Yo no estoy de acuerdo.
2 K 36
#15 Tensk
#13 ¿Mande? Está el "detrás de todo gran hombre hay una gran mujer" pero vamos, ¿machista el qué?
0 K 11
#21 Martillo_de_Herejes
#13 Entonces, ¿tú no puedes decir "agradezco a mi mujer que me haya hecho mejor persona"?
1 K 16
#20 Martillo_de_Herejes
#3 Venía a decir lo mismo. Peeeero.... lo ha dicho un pepero y ha de ser machista.
0 K 6
#22 Tensk
#20 No sólo un pepero, el sumo pepero de todos ellos.
0 K 11
alcama #26 alcama
#3 No hay nada en esa frase. El tema es que la consigna dada por el ala zurda es que tiene que parecer que sí ha dicho una cosa gravísima. No tienes que pensar, ya piensa ellos por ti
0 K 8
silencer #27 silencer
#3 es una expresión viejuna y algo rancia.
Es como decir "Como Dios manda", "la sargenta", "la jefa" y cosas así.

Reflejan una España un poco antigua y pasada de moda, cosas q podrían decir mis padres, jubilados hace ya muchos años.
0 K 11
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No sabes quien de los dos lo dice xD  media
3 K 54
Mimaus #4 Mimaus
"Según el líder del PP, de llegar al Gobierno, Melilla sería una prioridad, con el refuerzo de la seguridad, la soberanía y las fronteras. Además, se comprometió a mejorar la competitividad, la sanidad y la educación, y a “dar la batalla a Europa” para obtener mejor financiación..."
A mí aún me parece más de vergüenza ajena esto, viniendo de quien viene.
1 K 27
Mountains #1 Mountains
Pues va directo a ser nuestro próximo presidente del gobierno..
0 K 11
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#1 con un poco de suerte no quiere
2 K 32
Mountains #17 Mountains *
#9 Yo creo que llegados a este punto, lo mejor es un gobierno de PP + VOX para que la gente se acuerde de lo que es la extrema derecha en el gobierno..

Que parece que últimamente hay muy poca memoria.
0 K 11

menéame