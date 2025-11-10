·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10498
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5315
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
4089
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4091
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2867
clics
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"
más votadas
353
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
317
El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente
265
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
250
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
286
Fernando Hernández, historiador especializado en la Guerra Civil: 'Franquismo es igual a crueldad más mediocridad, multiplicado por corrupción'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
53
clics
VÍDEO | Feijóo, al presidente de Melilla: "No sé qué te da tu mujer pero cada día estás mejor"
La frase machista de Feijóo en Melilla se viraliza y eclipsa su promesa de “europeizar” la ciudad autónoma ...
|
etiquetas
:
feijóo
,
melilla
13
2
4
K
116
actualidad
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
4
K
116
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Igual no me he enterado pero ¿alguien me puede decir dónde está el machismo en esa frase? Que no digo yo que sea la mejor del mundo pero ¿machista?
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Tensk
Igual no me he enterado pero ¿alguien me puede decir dónde está el machismo en esa frase? Que no digo yo que sea la mejor del mundo pero ¿machista?
5
K
62
#5
j-light
#3
Nada, pero bueno, algo hay que decir. Es la típica frase que se dice en muchos contextos para decirle a alguien que tiene buen aspecto y alagar a otra persona por el camino, que seguramente también conozca.
2
K
32
#7
Tensk
#6
#5
Entiendo, entonces o los tres somos unos pollaviejas pollaheridas falocéntricos machistas heteropatriarcas opresores o estamos en lo cierto.
Gracias, gracias.
1
K
21
#14
j-light
#7
En el orden de cosas actual, somos todolochungoymalo 100%. Y también estamos en lo cierto
0
K
10
#16
Tensk
#14
Ah, que no era un EXOR, vale, vale, tomo nota.
0
K
11
#18
j-light
#16
La lógica del mundo actual no se desarrolla en un único plano, sino en múltiples, paralelos y por ello desconectados, haciendo posible este milagro de ser mu chungos y tener algo de razón.
0
K
10
#19
Tensk
#18
El té de las 5 iba cargado ¿eh?
0
K
11
#24
j-light
*
#19
Pues mira, quedan 20 minutos para que sean las 17 aquí donde estoy. Menos mal que dejo el chiringuito
por hoy y no te voy a dar más la lata después del café que me voy a tomar según me levante. Ha sido un día duro, sí.
¡Buena tarde!
0
K
10
#6
vicvic
#3
no hay machismo por ningún lado, es una frase de colegueo simplemente. El único delito es que la ha dicho Feijoo, nada más. Luego si eres socialista puedes decir que eres feminista aunque hags todo lo contario, como Abalos y a los mismos le parecerá muy bien
1
K
22
#8
johel
*
#3
machismo no se, pero es una estupidez digna de un cuñao en la barra de un bar y no de alguien que no es presidente porque no quiere... espera, si, si le queda perfecta... le viene como sobre al bolsillo.
3
K
54
#10
Tensk
#8
Es que eso no lo discuto, ya he dicho que no es la mejor frase del mundo. Le podría preguntar lo mismo de otra manera, aunque de todos modos nos la estamos cogiendo con papel de fumar.
Pero ¿machismo? si es lo que ya he dicho veces, si todo es machismo entonces nada lo es.
0
K
11
#23
mrM4
#8
pues igual le da un acceso privado e ilegal a una playa como a él. Poder disfrutar del mar rejuvenece mucho
0
K
11
#11
estemenda
*
#3
Lo que es innegable es que se mete en arenas movedizas por encima de sus posibilidades.
0
K
11
#12
Tensk
#11
En este caso no creo que sea por voluntad propia sino que los ofendiditos de siempre están a la que salta buscando contenido donde no lo hay.
Que es Feijoolipto I, coño, no habrá cosas que decir de él para ponerlo a parir y que sean verdad.
0
K
11
#25
estemenda
*
#12
Aunque reconozco que le tenemos ganas, no es de negar lo desubicada que resulta su habilidad discursiva a menudo. Espero verle en un cameo en la saga Torrente como a su predecesor.
www.meneame.net/m/cultura/cameo-definitivo-mariano-rajoy-aparecera-tor
0
K
11
#13
XXguiriXX
#3
El machismo está en dar a entender que una mujer puede hacerte mejor en algo. Persona, hombre, profesional, salud, etc. Implica un enfoque utilitarista, que a su vez implica que hay mejores y peores mujeres. Y considerando que ese mejor o peor depende de los hombres, el comentario es machista. Yo no estoy de acuerdo.
2
K
36
#15
Tensk
#13
¿Mande? Está el "detrás de todo gran hombre hay una gran mujer" pero vamos, ¿machista el qué?
0
K
11
#21
Martillo_de_Herejes
#13
Entonces, ¿tú no puedes decir "agradezco a mi mujer que me haya hecho mejor persona"?
1
K
16
#20
Martillo_de_Herejes
#3
Venía a decir lo mismo. Peeeero.... lo ha dicho un pepero y ha de ser machista.
0
K
6
#22
Tensk
#20
No sólo un pepero, el sumo pepero de todos ellos.
0
K
11
#26
alcama
#3
No hay nada en esa frase. El tema es que la consigna dada por el ala zurda es que tiene que parecer que sí ha dicho una cosa gravísima. No tienes que pensar, ya piensa ellos por ti
0
K
8
#27
silencer
#3
es una expresión viejuna y algo rancia.
Es como decir "Como Dios manda", "la sargenta", "la jefa" y cosas así.
Reflejan una España un poco antigua y pasada de moda, cosas q podrían decir mis padres, jubilados hace ya muchos años.
0
K
11
#2
Verdaderofalso
No sabes quien de los dos lo dice
3
K
54
#4
Mimaus
"Según el líder del PP, de llegar al Gobierno, Melilla sería una prioridad, con el refuerzo de la seguridad, la soberanía y las fronteras. Además, se comprometió a mejorar la competitividad, la sanidad y la educación, y a “dar la batalla a Europa” para obtener mejor financiación..."
A mí aún me parece más de vergüenza ajena esto, viniendo de quien viene.
1
K
27
#1
Mountains
Pues va directo a ser nuestro próximo presidente del gobierno..
0
K
11
#9
MoñecoTeDrapo
#1
con un poco de suerte no quiere
2
K
32
#17
Mountains
*
#9
Yo creo que llegados a este punto, lo mejor es un gobierno de PP + VOX para que la gente se acuerde de lo que es la extrema derecha en el gobierno..
Que parece que últimamente hay muy poca memoria.
0
K
11
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Gracias, gracias.
¡Buena tarde!
Pero ¿machismo? si es lo que ya he dicho veces, si todo es machismo entonces nada lo es.
Que es Feijoolipto I, coño, no habrá cosas que decir de él para ponerlo a parir y que sean verdad.
www.meneame.net/m/cultura/cameo-definitivo-mariano-rajoy-aparecera-tor
Es como decir "Como Dios manda", "la sargenta", "la jefa" y cosas así.
Reflejan una España un poco antigua y pasada de moda, cosas q podrían decir mis padres, jubilados hace ya muchos años.
A mí aún me parece más de vergüenza ajena esto, viniendo de quien viene.
Que parece que últimamente hay muy poca memoria.