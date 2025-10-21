edición general
Un vídeo de la boda de la hija de un alto asesor de Irán, en el que la novia lleva vestido escotado y sin velo, causa indignación en el país

Un vídeo de la boda de la hija de un alto asesor de Irán, en el que la novia lleva vestido escotado y sin velo, causa indignación en el país  

Año y medio después de la boda de Setayesh Shamjani, hija de Ali Shamjani, alto asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, un vídeo filtrado ha sacado a la luz el vestido de la novia, blanco, escotado y ausencia de hiyab, el velo islámico.Ali Shamjani acompaña a su hija. Las imágenes han desatado la indignación por la violación de las costumbres que predica el régimen teocrático y la ostentación. Shamjani dirigía el Consejo de Seguridad Nacional cuando Mahsa Amini fue asesinada por las fuerzas de seguridad por llevar mal el hiyab

cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#1 Si te quieres creer toda la propaganda, pues vale. En las ciudades hay cierta libertad de llevarlo o no. En los pueblos...bueno, no tanto. Dicho esto quien se crea el 100% de la propaganda es que no ha viajado mucho y punto.

Esto justifica el regimen...no. Pero si lo piensas...mira los ultimos movimientos en Texas y me cuentas.
2 K 45
eltxoa #12 eltxoa
#9 Hay cientos de vídeos en youtube de paseos por Teherán donde se ve claramente a la mayoría de mujeres no llevar pañuelo cubierto la cabeza. Comparativamente más que aquí donde la mayoría de las mujeres musulmanas llevan cubierta la cabeza.

Por cierto. Muy bonita es Teheran, con zonas muy modernas, y otras con enormes zocos con miles de puestos. Se quitan muchas tonterías.
0 K 11
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#1

Eso seguramente sea como poco una exageración, pero como aquí la gente parece idiota y se cree todo, pues ahí lo dejan.
0 K 19
RoterHahn #2 RoterHahn
Jo, otro caso mas de... Haz lo que diga, no mas lo que haga.
2 K 43
eldarel #3 eldarel
Como las niñas bien franquistas. El aborto ilegal, pero las "vacaciones" en Francia o en RU, no.
3 K 36
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Y la suegra sin velo y con escote.
Pero a donde vamos a llegar, lo siguiente que será, ¿Enseñar los tobillos?
0 K 16
#10 BoosterFelix *
Bueno, los pobres se están indignando de sí mismos, que son los que siguen votando a los mismos reyes, a los mismos dioses, y a los mismos regímenes parasitarios diseñados para tener controlados a los pobres.

Y es que no me extraña. Estamos pidiendo racionalidad, y por tanto coherencia, a gente que defiende como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles en la pobreza o la precariedad, y en las monarquías, religiones y regímenes parasitarios que las causan.

El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
0 K 9
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
Que menos que escarnio público en la plaza por el más abyecto fariseismo
0 K 8
#13 NoMeVeas *
Posiblemente sea mentira y la única indignación venga de fuera.

Ademas, lo sube Meneador_Compulsivo, eso le da mas puntos al detector de bulos.
0 K 8
kinnikuman #14 kinnikuman
Consejos vendo que para mí no tengo.
Creo que esta noticia ya salió hace unos días.
0 K 7
Amoniaco #6 Amoniaco *
Teniendo en cuenta que han muerto mujeres a hostia limpia, tantas otras encerradas como putos animales y otras sufriendo un infierno patriarcal, el verdedero patriarcado, el musulman.
Pues que menos que indignarse.

Gente, no busquéis simpatía en estas sociedades, religiones, Países, solo por que habéis visto a una rubia tetona salir en la tele diciendo que las judías se sentían feas por que no las violaban los terroristas islámicos. Solo por que paises degenerados como irán apoyan a Palestina (Co armas y asesinatos de inocentes)
Intentemos volver al sentido común.
Y si determinado político en caída libre se estrella que se estrelle.
Sois femenistas no?
1 K -4
#7 Godoferoz
#6 no entiendo nada de lo que escribes, se te ha ido la mano con el vermú de esta mañana ??
2 K 27

