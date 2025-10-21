Un vídeo de la boda de la hija de un alto asesor de Irán, en el que la novia lleva vestido escotado y sin velo, causa indignación en el país  

Año y medio después de la boda de Setayesh Shamjani, hija de Ali Shamjani, alto asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, un vídeo filtrado ha sacado a la luz el vestido de la novia, blanco, escotado y ausencia de hiyab, el velo islámico.Ali Shamjani acompaña a su hija. Las imágenes han desatado la indignación por la violación de las costumbres que predica el régimen teocrático y la ostentación. Shamjani dirigía el Consejo de Seguridad Nacional cuando Mahsa Amini fue asesinada por las fuerzas de seguridad por llevar mal el hiyab
| etiquetas: setayesh shamjani , ali shamjani , irán , velo , hiyab
Esto justifica el regimen...no. Pero si lo piensas...mira los ultimos movimientos en Texas y me cuentas.
Por cierto. Muy bonita es Teheran, con zonas muy modernas, y otras con enormes zocos con miles de puestos. Se quitan muchas tonterías.
Eso seguramente sea como poco una exageración, pero como aquí la gente parece idiota y se cree todo, pues ahí lo dejan.
Pero a donde vamos a llegar, lo siguiente que será, ¿Enseñar los tobillos?
Y es que no me extraña. Estamos pidiendo racionalidad, y por tanto coherencia, a gente que defiende como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles en la pobreza o la precariedad, y en las monarquías, religiones y regímenes parasitarios que las causan.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
Ademas, lo sube Meneador_Compulsivo, eso le da mas puntos al detector de bulos.
Creo que esta noticia ya salió hace unos días.
Pues que menos que indignarse.
Gente, no busquéis simpatía en estas sociedades, religiones, Países, solo por que habéis visto a una rubia tetona salir en la tele diciendo que las judías se sentían feas por que no las violaban los terroristas islámicos. Solo por que paises degenerados como irán apoyan a Palestina (Co armas y asesinatos de inocentes)
Intentemos volver al sentido común.
Y si determinado político en caída libre se estrella que se estrelle.
Sois femenistas no?