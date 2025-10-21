Un vídeo de la boda de la hija de un alto asesor de Irán, en el que la novia lleva vestido escotado y sin velo, causa indignación en el país  

Año y medio después de la boda de Setayesh Shamjani, hija de Ali Shamjani, alto asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, un vídeo filtrado ha sacado a la luz el vestido de la novia, blanco, escotado y ausencia de hiyab, el velo islámico.Ali Shamjani acompaña a su hija. Las imágenes han desatado la indignación por la violación de las costumbres que predica el régimen teocrático y la ostentación. Shamjani dirigía el Consejo de Seguridad Nacional cuando Mahsa Amini fue asesinada por las fuerzas de seguridad por llevar mal el hiyab