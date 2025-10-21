edición general
8 meneos
182 clics

El video filtrado de una boda afecta a un funcionario iraní de línea dura  

Es uno de los más altos funcionarios de defensa y seguridad nacional de Irán y confidente del líder supremo. Hasta hace poco, supervisaba las conversaciones nucleares con Estados Unidos y también ha dirigido la aplicación de estrictas normas Islámicas. Ahora, sin embargo, el almirante Ali Shamkhani está envuelto en un tipo de escándalo pocas veces visto entre los altos cargos de la República Islámica. Se le acusa de llevar una doble vida: predicar la religiosidad en público, pero practicar un estilo de vida totalmente distinto con su familia.

| etiquetas: iran , internacional , fundamentalistas , teocracia , dictadura
6 2 0 K 87 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 87 actualidad
#1 tromperri
Un ultrareligioso que es realmente un hipócrita ha dejado de ser noticia hace tiempo.
1 K 16
Nobby #2 Nobby
Ah, pero creían que hacía lo que predicaba? {0x1f602}
0 K 10
#3 moratos
La versión iraní del político homófobo pillado en un local gay o del que defiende a los militares habiéndose escaqueado de la mili. Nada nuevo.
0 K 7

menéame