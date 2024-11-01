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Vídeo de la agresión a una manifestante antifascista en Finlandia el 1 de mayo (Eng)

Vídeo de la agresión a una manifestante antifascista en Finlandia el 1 de mayo (Eng)  

La policía está investigando posibles delitos cometidos durante la marcha del Primero de Mayo del movimiento extremista «Azul y Negro» en Tampere, en el centro-sur de Finlandia.Un vídeo grabado por Yle el viernes muestra a varios participantes de la marcha de extrema derecha atacando violentamente a una contramanifestante. La contramanifestante Tytti Hynninen declaró a Yle que ella y una amiga fueron agredidas mientras sostenían una pancarta antinazi junto a la marcha de «Azul y Negro» sin mediar palabra alguna. Los agresores iban con mascaras.

| etiquetas: ultraderecha , marcha fascista , agresión , patada en la cabeza , tampere
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