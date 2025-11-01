La victoria de Zohran Mamdani reescribe el mapa moral de Occidente

“Cualquiera que diga dónde va a estar dentro de diez años es un idiota. El mundo cambia... Así que realmente hay que adaptarse a los cambios, y es malo predecir con demasiada antelación dónde vas a estar”. Las palabras de Trump, que estaba en el apogeo de su carrera como magnate inmobiliario, pretendían ser un consejo para hacer negocios. Sin embargo, décadas más tarde, sirven como comentario involuntario sobre una de las transformaciones políticas más impredecibles de la vida moderna estadounidense.
USA va a seguir siendo capitalista, incluyendo el sitio donde ha ganado este señor
Podemos decir verdaderamente que cambia el mapa moral mientras no cambia el económico? Mientras USA siga anclado en un sistema que auspicia la desigualdad y la injusticia?
Ahora mismo, ya solo quedan un 10% de anglosajones en Nueva York, hasta el punto de que, ahora mismo, ya hay más judíos que anglosajones en la ciudad. Tres cuartas partes de la ciudad ya son de origen no europeo. Mamdani no ha salido por razones morales, sino demográficas. Lo que se ha reescrito es la demografía de la ciudad.
.
Tal vez en la creciente desigualdad social esté la respuesta, gente que empieza a ver que la moral del trabajocentrismo no da los resultados que le han vendido.