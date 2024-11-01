Victoria de Milei, ¿respaldo o repudio?

Un triunfo claro tras meses de escándalos de corrupción, volatilidad del peso y una economía golpeada por la austeridad. Pero, ¿se trata de un respaldo rotundo o de un puñetazo al desastre peronista de décadas?
Elecciones amañadas.
20minutos está tirando del mismo intento de vender que si gana el PP, aún con sus cien mil casos de corrupción y cagadas con cientos y miles de muertos; será para echar a los putos rojos y al PSOE de zetaparo y el perro sanche.
Aparte, alguna prueba de lo que has dicho de pucherazo y tongo en Argentina?
Pero como siempre, cuando ganan los buenos el sistema funciona, si ganan los otros hay que parar el conteo y asaltar el congreso.
#2 de lo que se puede hablar es de injerencia política externa cuando Trump dijo que si no salía su amigo no iban a ayudar a los argentinos con un bukkake de dinero
cuando no sale lo que te gusta, tongo
Todo el mundo sabe que la situación es mala y tener al loco ese en el gobierno es peor aún, pero la alternativa es morirse de hambre porque ya se les acabó el colchón para subsistir durante la posible transición.
Todos ellos son deuda, no regalos, se vista como se vista, que los argentinos deberán pagar
¿ No sé presentaba nadie más?