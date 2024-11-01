edición general
Victoria de Milei, ¿respaldo o repudio?

Victoria de Milei, ¿respaldo o repudio?

Un triunfo claro tras meses de escándalos de corrupción, volatilidad del peso y una economía golpeada por la austeridad. Pero, ¿se trata de un respaldo rotundo o de un puñetazo al desastre peronista de décadas?

#1 Barriales
Tongo.
Elecciones amañadas.
4 K 30
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Alguna prueba?
1 K 16
Andreham #3 Andreham *
#2 ¿Qué piensas de las elecciones en España?

20minutos está tirando del mismo intento de vender que si gana el PP, aún con sus cien mil casos de corrupción y cagadas con cientos y miles de muertos; será para echar a los putos rojos y al PSOE de zetaparo y el perro sanche.
1 K 18
Barney_77 #5 Barney_77 *
#3 El plural, RTVE, El diario, La SER intentaran vender que debe ganar el PSOE, aún con sus cien mil casos de corrupción y cagadas y será para evitar la ultraderecha.

Aparte, alguna prueba de lo que has dicho de pucherazo y tongo en Argentina?
3 K 27
Eibi6 #10 Eibi6
#5 si él PSOE tiene cien mil casos de corrupción, cuantos tiene él PP, un millón?{shit} y si, esto es un y tu más pero es que la tontería es tan absurda que es la única forma de contestarla
0 K 9
loborojo #11 loborojo
#2 En este caso las injerencia de una potencia extranjera ha sido directo y descarado.
Pero como siempre, cuando ganan los buenos el sistema funciona, si ganan los otros hay que parar el conteo y asaltar el congreso.
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#1 sin pruebas esto es tirar mierda sobre la democracia

#2 de lo que se puede hablar es de injerencia política externa cuando Trump dijo que si no salía su amigo no iban a ayudar a los argentinos con un bukkake de dinero
0 K 20
#13 vGeeSiz
#1 jajaajajaajjaa

cuando no sale lo que te gusta, tongo xD xD xD
0 K 10
#7 Drazul
Creo que las palabras de Trump hace unos días han tenido mucho que ver... La mayoría de los argentinos están en la miseria y la única forma más o menos rápida de salir de ahí es que Trump les rescate (o emigrar), y Trump ya dijo que no lo iba a hacer si Milei perdía las elecciones.

Todo el mundo sabe que la situación es mala y tener al loco ese en el gobierno es peor aún, pero la alternativa es morirse de hambre porque ya se les acabó el colchón para subsistir durante la posible transición.
2 K 23
Barney_77 #8 Barney_77
#7 Cuando no tienes nada que perder no te aferras al que te esta apuntando con una pistola. No creo que eso que dices haya sido la razon ultima de este resultado. Pienso que esta mas relacionado con la politica del peronismo que ya han conocido.
1 K 26
#9 Drazul
#8 será por gente que está explotada en el trabajo y no lo deja porque no tiene ni tiempo para buscar uno nuevo... Yo creo que aquí estamos en la misma lógica.
0 K 10
#14 UserNotFound_164
#7 Cada ciertos años Argentina ha sido rescatada, pero ahora con Milei se está acelerando y ya lleva una buena cantidad de rescates, ayudas y favores financieros.

Todos ellos son deuda, no regalos, se vista como se vista, que los argentinos deberán pagar
0 K 7
Apotropeo #4 Apotropeo
Peronismo o Milei.
¿ No sé presentaba nadie más?
0 K 8
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Parece ser que no. Ya tienen que estar los argentinos hasta los cojones para que gane un tratornado como Milei
2 K 24
#15 Tecar
Esto es como si te van a desahuciar por impago de hipoteca y viene un mafioso y te ofrece prestarte dinero para que puedas vivir tranquilamente en tu casa a cambio de que le votes, le pongas de vez en cuando la comida y que le riegues las plantas, cosa que ya venías haciendo gratis.
0 K 7

