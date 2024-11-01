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«Una victoria para EE. UU.», afirma el secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, mientras el mundo reacciona al alto el fuego en Irán (Eng)

«Una victoria para EE. UU.», afirma el secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, mientras el mundo reacciona al alto el fuego en Irán (Eng)

«Desde el primer momento de la Operación Furia Épica, el presidente Trump estimó que se trataría de una operación de entre cuatro y seis semanas», declaró Leavitt. Países como Pakistán, Australia y Egipto acogieron con satisfacción el acuerdo.

| etiquetas: victoria , trump , irán , eeuu , guerra , furia épica , paz , leavitt
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 j3j3j3j3
esa tia tiene mucho arte en mentir y sin despeinarse ademas , y si algun reportero le lleva la contraria pues expulsado de la sala y tan pancha ...
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javibaz #10 javibaz
#1 arte no tiene, lo que tiene es a matones para reafirmar sus mentiras.
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MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#5 La versión del "Campeones, campeoooones!" de Trump: Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ¡ya están hartos! ¡Y lo mismo ocurre con todos los demás! Los Estados Unidos de América colaborarán para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas iniciativas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción. Cargaremos todo tipo de suministros y simplemente «estaremos por ahí» para asegurarnos de que todo vaya bien. Estoy seguro de que así será. Al igual que estamos viviendo en EE. UU., ¡esta podría ser la Edad de Oro de Oriente Medio! El presidente DONALD J. TRUMP

truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116367088879643074
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 jajajajajjajaja xD xD xD xD
1 K 36
oceanon3d #14 oceanon3d
#11 Amos no me jodas ... {0x1f62e} {0x1f62e} {0x1f62e} {0x1f62e}
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manc0ntr0 #17 manc0ntr0
#11 joder, menuda potencia eso que fuman
1 K 23
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Gracias a las increíbles capacidades de nuestros combatientes, hemos alcanzado y superado nuestros objetivos militares fundamentales en 38 días.

Han conseguido abrir el estrecho de Ormuz mediante peajes, que ya estaba abierto antes de su traicionero ataque y libre de peajes. Todo un logro, sí señor. Si retiran sus bases de Oriente Medio, también pueden venderlo como otro logro de su ejército por el ahorro que les supondrá. xD
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 en ningún momento mencionan los objetivos xD
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josde #6 josde
#2 Sobre todo estrellando ellos mismos los aviones y helicópteros que pilotaban
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 al menos ya saben que wc y lavadoras no tienen que comprar para que no les causen más problemas
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josde #9 josde
#7 Ni que Boeing les fabrique nada
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Irán gana dinero por paso y no han cambiado el régimen. Ja ja ja
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josde #8 josde
#3 Pero han matado a un buen numero de inocentes,incluidos niños, gran victoria de EE.UU.
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Qoshqarbaev #16 Qoshqarbaev *
La negociación al final ha sido bien sencila:

Estas son mis exigencias. Tu las aceptas y nosotros te dejamos decir que has ganado.

Trump: WE WIN! GOD BLESS AMERICA!
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#4 yukatan
exito... a ver cuando hacen la película de Rambo cobrando los peajes
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Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#4 en yuanes por favor xD
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menéame