«Una victoria para EE. UU.», afirma el secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, mientras el mundo reacciona al alto el fuego en Irán (Eng)

«Desde el primer momento de la Operación Furia Épica, el presidente Trump estimó que se trataría de una operación de entre cuatro y seis semanas», declaró Leavitt. Países como Pakistán, Australia y Egipto acogieron con satisfacción el acuerdo.
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Han conseguido abrir el estrecho de Ormuz mediante peajes, que ya estaba abierto antes de su traicionero ataque y libre de peajes. Todo un logro, sí señor. Si retiran sus bases de Oriente Medio, también pueden venderlo como otro logro de su ejército por el ahorro que les supondrá.
Estas son mis exigencias. Tu las aceptas y nosotros te dejamos decir que has ganado.
Trump: WE WIN! GOD BLESS AMERICA!