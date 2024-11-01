edición general
6 meneos
24 clics

Verstappen está considerando seriamente retirarse de la F1 tras 2026, según prensa neerlandesa

Max Verstappen está "considerando seriamente" retirarse de la Fórmula 1 al término de la presente temporada, según ha avanzado el reputado periodista neerlandés Erik van Haren. Desde el inicio de esta normativa, Verstappen no ha dudado en plasmar su inmenso descontento con esta nueva Fórmula 1. Con mucha más dependencia de la batería, menos curvas a fondo y menos adelantamientos al límite, Max no se lo está pasando bien y para él, eso es lo más importante.

| etiquetas: verstappen , retirada , fórmula 1 , prensa , países bajos
5 1 1 K 57 actualidad
8 comentarios
5 1 1 K 57 actualidad
KoLoRo #2 KoLoRo
El neerlandés asegura que no se divierte con esta Fórmula 1 y empieza a replantearse su futuro

Es que nadie se divierte con esta aberracion que ahora llaman "Fórmula 1", nada nuevo...
3 K 46
Democrito #4 Democrito
A mi la Fórmula 1 nunca me ha llamado mucho, pero los coches de este año van perdiendo potencia en las rectas largas donde tendrían que ir a tope. Ahora es un deporte distinto.
1 K 28
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#4 Y peligroso, Bearman por poco no lo cuenta hoy.
1 K 28
tul #3 tul
se aburrio de los juguetes caros?
0 K 14
Cuñado #5 Cuñado
Max no se lo está pasando bien

Normal. Un deporte en el que gana el que tiene el mejor coche aburre hasta al que gana.
0 K 10
Ihzan #7 Ihzan
La carrera de hoy en Suzuka, uno de los circuitos mas miticos que hay y donde mas se divertian pilotos y aficionados ha sido esperpentica y peligrosa.

Y falta Silverstone, Spa, Monza ... va a ser tremendo
0 K 10
asola33 #8 asola33
Dichoso el que puede elegir.
0 K 10
#1 pirat
destapado
0 K 9

menéame