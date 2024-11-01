Verstappen está considerando seriamente retirarse de la F1 tras 2026, según prensa neerlandesa

Max Verstappen está "considerando seriamente" retirarse de la Fórmula 1 al término de la presente temporada, según ha avanzado el reputado periodista neerlandés Erik van Haren. Desde el inicio de esta normativa, Verstappen no ha dudado en plasmar su inmenso descontento con esta nueva Fórmula 1. Con mucha más dependencia de la batería, menos curvas a fondo y menos adelantamientos al límite, Max no se lo está pasando bien y para él, eso es lo más importante.